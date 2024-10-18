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الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران تختتم فعاليات برنامج المهارات التأهيلية لسوق العمل

وزارة الطيران المدني،
وزارة الطيران المدني، فيتو
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اختتمت كلية الدراسات المتخصصة التابعة للأكاديمية المصرية لعلوم الطيران فعاليات اليوم الرابع من برنامج المهارات التأهيلية لسوق العمل، وذلك استمرارًا لمشاركة وزارة الطيران المدني في المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان".

الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران تختتم فعاليات برنامج المهارات التأهيلية لسوق العمل

 وتتمحور فعاليات المبادرة في إطار تقديم خدمات ومزايا تُشعر المواطن المصري بأنه يعيش"بداية جديدة" في شتى مناحي الحياة، ويأتي البرنامج التدريبي إيماننا بأهمية التفاعل المستمر والتعاون بين الشباب والحكومة والمجتمع المدني، وهذا التواصل سيساعد على فهم احتياجات الشباب وتلبية طموحاتهم.

تضمن البرنامج التدريبي الذي تم على مدار الأيام الأربعة الماضية، العديد من الموضوعات الحيوية والتى تلبى احتياجات الشباب وتنمي من مهاراتهم العملية، وتم عقد البرنامج على أربع ورش عمل، حيث قدمت الدكتورة / عائشة عبد الحفيظ ورشة عمل حول مهارات التواصل الفعال، وتلاها ورشة عمل عن الإستخدام الأمثل لوسائل التواصل الإجتماعى قدمها الدكتور / باسم فاروق وفى اليوم الثالث من البرنامج؛ قدم الدكتور/ عماد مصطفى محاضرة عن مهارات خدمة العملاء وفن التسويق؛ في حين اختتمت  ماجدة زكى البرنامج التدريبي بتقديم مهارات المقابلة الشخصية

ومن الجدير بالذكر أن جميع المحاضرين من العاملين بالطيران المدني، قد أعربوا عن سعادتهم بالمشاركة فى المبادرة والتواصل الجيد مع الشباب الذين قد حرصوا على التسجيل والمشاركة في فعاليات المبادرة، كما أشادوا بشكل كبير بالموضوعات المقدمة والتى تتناسب واحتياجاتهم الفعلية.

وفي ختام فعاليات البرنامج وبحضور قيادات الأكاديمية، ووكيل كلية الدراسات المتخصصة، تم توزيع شهادات حضور البرنامج على الشباب المشاركين، كما تم إجراء استطلاع للرأي وتقييم البرنامج، الذي وجد إشادة وإعجاب كبير من جميع المتدربين لما وجدوه من جودة عالية في المحتوى وأسلوب التقديم والعرض المتميز خلال فترة تلقيهم البرنامج.

 

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المصرية لعلوم الطيران الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران بداية جديدة لبناء الإنسان وزارة الطيران وزارة الطيران المدني

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