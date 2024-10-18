الكهرباء: تركيب 304 آلاف عداد كودي لمواجهة ظاهرة سرقة التيار

أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه تم تركيب 304 آلاف عداد كودي، حيث وصل إجمالي عدد المحاضر الذى تم تحريرها خلال شهر سبتمبر 383 ألف محضر سرقة كهرباء بإجمالي طاقة مسروقة بلغت 235 مليون كيلوات وبقيمة مالية 1,221 مليار جنيه.

خطوات مراجعة منع سرقة التيار الكهربائي

واستعرض وزير الكهرباء والطاقة المتجددة خطوات تحرير محاضر سرقة التيار الكهربائي بواسطة الضبطية القضائية بالشركات ومباحث الكهرباء وضرورة حوكمة تحرير المخالفات والمحاضر والالتزام بالنموذج الموحد الذى تم إعداده لضمان تحصيل المستحقات ومنع التكرار.

لجان تفتيش وزارة الكهرباء لمراقبة استهلاك الكهرباء

كما استعرض وزير الكهرباء الإجراءات القانونية لمنع تكرار السرقات وتحصيل المستحقات والمتابعة الفنية من قبل فرق العمل المختصة داخل كل شركة ولجان المتابعة والتفتيش، واستخدام الأنظمة التكنولوجية لحساب الطاقة المشتراة والمباعة والمستهلكة من جانب المشتركين، بالاضافة الى مجريات تنفيذ خطط التشغيل والصيانة والمتابعة الفنية لخفض الفقد الفنى وتحسين معدلات أداء الشركات.