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الصحة: جراحة متطورة تعيد الشكل الطبيعي لجمجمة فتاة باستخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد

وزارة الصحة،فيتو
وزارة الصحة،فيتو
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أعلنت وزارة الصحة والسكان عن نجاح مستشفى الجراحات المتخصصة بشبين الكوم (المعروفة سابقًا بمستشفى المخ والأعصاب)، في إجراء جراحة عالية الدقة  ،حيث تمكن الفريق الطبي من إجراء عملية جراحية لفتاة في العشرينات من عمرها كانت تعاني من ورم في عظام الجمجمة تسبب في تشوه واضح في شكل الرأس.

تقديم رعاية صحية متطورة تلبي احتياجات المواطنين


يأتي هذا الإنجاز  في اطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية، وتقديم رعاية صحية متطورة تلبي احتياجات المواطنين.


وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الفريق الطبي استطاع من خلال خطوة مبتكرة تصميم رقعة مخصصة من الكربون PEEK باستخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، حيث تم تحضيرها بدقة لتناسب تكوين جمجمة المريضة،مضيفًا أن العملية نجحت في استئصال الورم وتركيب الرقعة بنجاح، مما أتاح للمريضة الخروج من الجراحة بحالة مستقرة، مع إمكانية استعادة شكل رأسها الطبيعي، وتحسين جودة حياتها بشكل ملحوظ.

وأكد عبد الغفار أن هذا النوع من الجراحات المتقدمة، التي تشهدها مستشفيات وزارة الصحة والسكان، يعكس التزام الوزارة المستمر بتقديم أفضل مستويات الرعاية الصحية من خلال أحدث التقنيات المتاحة لعلاج الحالات المعقدة.

 

نقلة نوعية في مجال جراحة الجمجمة

 

من جانبه، أوضح الدكتور محمد فوزي، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، أن هذا الإنجاز يمثل نقلة نوعية في مجال جراحة الجمجمة، ويعكس التطور المستمر الذي تشهده مستشفيات المحافظة في استخدام التكنولوجيا الحديثة في العلاج.

 

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وفي سياق متصل، أشار الدكتور مصطفى أبو حليمة، مدير المستشفى، إلى أن العملية أجريت تحت إشراف الدكتور محمد البتانوني، استشاري جراحة المخ والأعصاب، وبمشاركة الدكتور سامح طيرة، استشاري التخدير،مشيدًا بالدور الفعّال للأطقم الطبية والدعم المقدم من الفرق الطبية المعاونة، ما ساهم في نجاح هذا التدخل الجراحي المعقد.

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