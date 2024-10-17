أخبار الاقتصاد اليوم: المركزي يعلن الإبقاء علي أسعار الفائدة دون تغيير.. الذهب يبلغ أعلى مستوى على الإطلاق عالميا.. والأيام المقبلة تشهد حسم مصير الشهادات الادخارية لمدة عام

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.

البنك المركزي يقرر تثبيت أسعار الفائدة

قررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، في اجتماعها اليوم الخميس 17 أكتوبر الجاري، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي %27.25 %28.25، %27.75 على الترتيب.

البنك المركزي يقرر تثبيت سعر الفائدة

كما تم الإبقاء من قبل لجنة السياسة النقدية برئاسة محافظ البنك المركزي حسن عبد الله على سعر الائتمان والخصم عند %27.75.

وزير الاستثمار: نسعى لتهيئة مناخ الأعمال وتقديم كافة التسهيلات للمستثمرين

عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لقاء موسعا مع مسئولي اتحاد الغرف التجارية الأوروبية Eurochambres، حيث استعرض اللقاء أنشطة الغرفة في مصر ودورها في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر والدول الأوروبية، وذلك في إطار زيارته الحالية للعاصمة البلجيكية بروكسل.

واستعرض الوزير السياسات الاقتصادية والمالية للدولة، وكذا التدابير الخاصة بالإصلاحات التي من شأنها تحسين مناخ الاستثمار وجعل مصر أكثر جاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية

وأكد الوزير توجه الدولة خلال الفترة الحالية بتنفيذ إجراءات فعالة نحو تشجيع وتحفيز الاستثمارات في جميع المجالات، وتقديم كافة التسهيلات للمستثمرين.

وشدد «الخطيب» على أهمية العمل المشترك من أجل تحقيق الاستفادة المرجوة من اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية وما تكفله من جوانب تعزز بدورها معدلات التجارة البينية، وتحقق الاستفادة للشركات من الجانبين.

البنك المركزي يتوقع استقرار التضخم عند مستوياته الحالية حتى نهاية العام

توقع البنك المركزي استقرار التضخم عند مستوياته الحالية حتى الربع الرابع من عام 2024 وإن كانت تحيط به بعض المخاطر الصعودية، ومنها استمرار التوترات الإقليمية، وارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية، واحتمالية أن يكون لإجراءات ضبط المالية العامة تأثير يتجاوز التوقعات.

\ومن المتوقع أن ينخفض معدل التضخم بدءا من الربع الأول من عام 2025 مع تحقق التأثير التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس.

معدل التضخم السنوي

وقال البنك، إن البيانات تشير إلى استقرار المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي عند حوالي 26.4% و25.0% على الترتيب في سبتمبر 2024. وتعد السلع غير الغذائية هي المحرك الرئيسي للتضخم خلال شهري أغسطس وسبتمبر 2024 نتيجة الإجراءات التي اتخذتها الدولة لضبط أوضاع المالية العامة، وهو ما أدى إلى الحد من التأثير الإيجابي لكل من الانحسار التدريجي لأثر الصدمات السابقة، وانخفاض تضخم السلع الغذائية، والأثر الإيجابي لفترة الأساس. ويشير التراجع التدريجي لتضخم السلع الغذائية بجانب تحسن توقعات التضخم منذ بداية العام إلى استمرار التضخم في مساره النزولي، وإن كانت وتيرته مقيدة بفعل إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة.

2678 دولارا للأونصة، الذهب يبلغ أعلى مستوى على الإطلاق عالميا

ارتفعت أسعار الذهب في الأسواق العالمية إلى أعلى مستوى على الإطلاق، اليوم الخميس، مع ارتفاع الطلب على الذهب، وسط توقعات بمزيد من خفض أسعار الفائدة الأمريكية والغموض المحيط بالانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة في حين يترقب المتعاملون بيانات اقتصادية أمريكية.

صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2678.13 دولار للأونصة بحلول الساعة 09:34 بتوقيت جرينتش بعد أن سجل أعلى مستوى قياسي خلال الجلسة عند 2685.60 دولار.

كما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2693.60 دولار.

وارتفع الذهب بأكثر من 30 بالمئة حتى الآن هذا العام وبلغ مستويات قياسية مدفوعا بالتوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة بشكل أكبر هذا العام بعد خفضها الشهر الماضي وفي ظل حالة الضبابية بسبب التوترات الجيوسياسية المستمرة.

بعد تثبيت الفائدة، مصير شهادات الادخار لمدة عام في بنكي الأهلي ومصر

أعلنت لجنة السياسة النقدية، تثبيت أسعار الفائدة الجديدة في اجتماع البنك المركزي اليوم الخميس 17 أكتوبر الجاري.

ويتزايد الحديث عن مصير الشهادات لمدة عام، والتي يطرحها بنكا الأهلي ومصر ولا تزال مستمرة بعائد 23.5 شهريا.

ويرى كثيرون أنه بعد إعلان البنك المركزي تثبيت الفائدة اليوم، فإن ذلك قد يتبعه تحول في مصير استمرار تلك الشهادات خلال الفترة القادمة، حيث من المقرر أن يكون هناك قرار بهذا الشأن خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقررت لجنة السياسة النقديـة في البنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا اليوم الخميس، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب.

كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%. ويأتي هذا القرار انعكاسا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.

تعرف على حجم التحركات في سعر الجنيه الذهب منذ بداية الأسبوع

سعر الجنيه الذهب ، ارتفع سعر الجنيه الذهب بنحو 120 جنيها، في محلات الصاغة اليوم الخميس، ليلامس سعر الجنيه الذهب في محال الصاغة نحو 29120 جنيها.

وقفز سعر الجنيه الذهب من 28800 جنيه إلى 29120 جنيها حتى تاريخه.

الاستثمار في الجنيه الذهب

ويفضل البعض الاستثمار في الذهب كونه مصدرًا آمنًا يلائم جميع الأفراد، ويتجه البعض للاستثمار في العملات الذهبية كأفضل طرق الاستثمار في الذهب بعد شراء السبائك، ولسهولة الاحتفاظ به.

تعرف إيه عن الجنيه الذهب؟

ويعد الجنيه الذهب من أشهر العملات، ويصنع من عيار 21 بنسبة نقاء تصل لـ 87.5% والبقية من النحاس، ويزن الجنيه 8 جرامات، وهو الوزن الأشهر والأكثر انتشارًا، مع توافر أوزان أخرى بالسوق المحلية مثل نصف الجنيه الذهب بوزن 4 جرامات، وربع الجنيه بوزن جرامين فقط.

1 جنيه ذهب = 8 جرامات.

½ جنيه ذهب = 4 جرامات.

¼ جنيه ذهب = 2 جرام.

"ايسترن كومباني" تجدد عقد تصنيع منتجات شركة اليابان الدولية للتبغ

وقعت "الشرقية إيسترن كومباني" عقد تصنيع السجائر لمنتجات شركة اليابان الدولية للتبغ، بمجمع الشركة الشرقية بالمنطقة الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر، وتهدف هذه الاتفاقية إلى زيادة حجم الاستثمارات المباشرة في مصر، ودعم جهود الدولة للتصنيع المحلي للمنتجات، علاوة على تعزيز مكانة الشركة الشرقية "ايسترن كومباني" كشركة رائدة في تصنيع منتجات التبغ وأكبر منتج في منطقة الشرق الأوسط.

وقع الاتفاقية، اليوم الخميس، بمقر الشركة الشرقية إيسترن كومباني بالمنطقة الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر، كل من هاني أمان، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة الشرقية إيسترن كومباني، وماريانا مجدي المدير العام لليابان الدولية للتبغ في مصر، بحضور المهندس تامر جادالله، رئيس مجلس إدارة الشركة الشرقية إيسترن كومبانى، فاسليس فوفوس، نائب الرئيس التنفيذي للشؤن المالية لمجموعة اليابان للتبغ.

وزير المالية لنظيره التركي: نتطلع إلى تعاون اقتصادي أقوى بين البلدين

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نتطلع إلى تعاون اقتصادى أقوى بين مصر وتركيا من خلال تبادل الخبرات في تطوير السياسات المالية المحفزة للنمو، موضحًا أننا نستهدف تنمية الاستثمارات المشتركة عبر آليات مبتكرة، ترتكز على حوافز ذكية ومتوازنة ومتبادلة بالأسواق المصرية والتركية.

تبادل وجهات النظر بين الجانبين المصري والتركي

وقال كجوك، في لقائه مع محمد شيمشك وزير الخزانة والمالية التركي، على هامش مشاركتهما فى المنتدى الاقتصادي العربي التركي، إننا مهتمون بتبادل وجهات النظر بين الجانبين المصري والتركي حول السياسات الاقتصادية، وسبل دفع نظام المشاركة مع القطاع الخاص، لافتًا إلى أننا حريصون على توفير المناخ الاستثماري الملائم لتسريع الشراكة بين القطاع الخاص في مصر وتركيا.