البنك المركزي يقرر تثبيت أسعار الفائدة

قررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، في اجتماعها اليوم الخميس 17 أكتوبر الجاري، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي %27.25 %28.25، %27.75 على الترتيب.

البنك المركزي يقرر تثبيت سعر الفائدة

كما تم الإبقاء من قبل لجنة السياسة النقدية برئاسة محافظ البنك المركزي حسن عبد الله على سعر الائتمان والخصم عند %27.75.