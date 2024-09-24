هل يشهد اجتماع البنك المركزي المقبل بدء خفض الفائدة؟

يتساءل الملايين عن مصير أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي المقبل، والذي ينعقد في 17 أكتوبر المقبل.

وتسير التوقعات في اتجاهين الأول: هو تثبيت أسعار الفائدة وعدم الاتجاه نحو التخفيض، وذلك في إطار سعي البنك المركزي للحفاظ على الأموال التي تم ضخها من قبل المستثمرين لا سيما أن أسعار الفائدة في مصر أصبحت مرضية للكثيرين منهم، كما أن التثبيت من الممكن أن يكون سببًا في جذب استثمارات جديدة داخل مصر.

فيما كشفت مصادر مصرفية لـ “فيتو” عن الاتجاه نحو تخفيض الفائدة مطروح، ولكن بنسبة تقل عن توقعات التثبيت في تلك المرة والتي يرى كثيرون إنها ستكون الأخيره خلال عام 2024، على أن يتم البدء في خفض أسعار الفائدة اعتبارًا من الاجتماع بعد المقبل.

وتعقد لجنة السياسات النقدية اجتماعها القادم في البنك المركزي لمناقشة وتحديد أسعار الفائدة في 17 أكتوبر المقبل برئاسة محافظ البنك المركزي المصرفي حسن عبد الله.

ويعد الاجتماع القادم هو السابع ضمن اجتماعات البنك المركزي خلال عام 2024 لتحديد ومناقشة اسعار العائد في البنوك.

اجتماع البنك المركزي لمناقشة الفائدة

وكانت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، قررت في اجتماعها الخامس يوم الخميس 5 سبتمبر الجاري، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي %27.25 %28.25، %27.75 على الترتيب.

البنك المركزي يقرر تثبيت سعر الفائدة

كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند %27.75، وبناء على القرار الذي اتخذته اللجنة في اجتماعها الأخير.

وتوافق القرار آنذاك مع توقعات خبراء الاقتصاد بعزم البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة خلال اجتماع السادس للجنة السياسة النقدية بالبنك خلال العام الجاري 2024.