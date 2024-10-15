غرفة الصناعات الغذائية: دعم التحول الأخضر ضرورة لتحقيق التنمية المستدامة

أكد محمد المرسي، عضو غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، أهمية دعم التحول الأخضر في مجال الصناعة، لافتا إلى أهمية مواجهة التحديات التي تعوق التحول للصناعة الخضراء.

وقال إن قطاع الصناعات الغذائية يحرص على إيجاد حلول مبتكرة تساهم في الحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة، وذلك بالتعاون مع الشركاء الحكوميين.

القطاع الصناعى يدعم استراتيجية الدولة نحو خلق مستقبل صديق للبيئة

وقال المرسى إن القطاع الصناعى يدعم استراتيجية الدولة نحو خلق مستقبل صديق للبيئة والتحول إلى منشآت صديقة للبيئة والوصول إلى “صفر انبعاثات كربونية "، مشيرا إلى أهمية الاستفادة القصوى من إمكانات الطاقة المتجددة في مصر.

وأشار المرسى إلى أن ترشيد الطاقة في المصانع واستخدام الطاقة المتجددة والنظيفة خطوة هامة وتؤثر على الإنتاج الصناعى، لافتا إلى أهمية تركيز الشركات والمصانع على ملف الاستدامة البيئية، وذلك من خلال اتباع عدد من المشروعات تماشيًا مع مجهودات الدولة لرؤية 2030 سعيًا لتحقيق صفر انبعاثات كربونية وذلك للحفاظ على التوازن البيئي، وتحقيق التنمية المستدامة.

الطاقة المتجددة تمثل بعدًا استراتيجيًا مهمًا في تحقيق التنمية المستدامة

وأشار إلى أن الطاقة المتجددة تمثل بعدًا استراتيجيًا مهمًا في تحقيق التنمية المستدامة بكافة أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية حيث تعد محورًا رئيسًا في تحقيق استدامة الطاقة.

ولفت إلى اهمية استخدام الاليات والادوات الاقتصادية لتحفيز المشروعات الصناعية القائمة والجديدة في التحول إلى الصناعة الخضراء من خلال ربط الحوافز الاقتصادية بتبني مفهوم الصناعة الخضراء.

أهمية دعم جهود الدولة في تحقيق أهداف رؤية 2030

وأشار إلى أهمية دعم جهود الدولة في تحقيق أهداف رؤية 2030، فضلًا عن المساهمة في حماية البيئة وتعزيز الاقتصاد الأخضر من خلال الاستفادة من الطاقة المتجددة، بما يتماشى مع استراتيجيتها العالمية. لافتا إلى قيام أحد المصانع في منطقة العاشر من رمضان للشوكولاتة والبسكويت بالتحول من استخدام الكهرباء إلى الطاقة المتجددة بنسبة 100%، عن طريق استبدال مصادر الطاقة الكهربائية التقليدية بمصادر الطاقة الخضراء مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية، وذلك من خلال تعاونها مع هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة.

وأشار إلى أن أهداف التنمية المستدامة حتى عام 2030 تؤكد أهمية العمل على تحقيق زيادة كبيرة في حصة الطاقة المتجددة، فضلا عن ضرورة إلزام المشروعات الصناعية الجديدة بضرورة تبني مفهوم “الصناعة الخضراء".

قال المرسى: قطاع الصناعات الغذائية يحتل المرتبة الثانية على مستوى القطاعات التصديرية في النصف الأول من عام 2024 بقيمة بلغت 3.2 مليار دولار بنسبة نمو 25% مقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2023 البالغة 2.5 مليار دولار.

ولفت إلى أن قطاع الصناعات الغذائية يعد من أهم القطاعات الصناعية التصديرية، كما أنه يعد دعامة أساسية في تعزيز مكانة مصر الاستراتيجية على خريطة التجارة العالمية.