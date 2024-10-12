« الدم بقى ميه »، جرائم الأشقاء قابيل وهابيل مأساة تتكرر، مزارع يدفن شقيقه بعد تحطيم رأسه داخل المنزل،عاطل يمزق جسد أخيه بسبب الإرث

« الدم بقى ميه » مقولة أصبحت تتردد على لسان الكثيرين، بعد أن انتشرت جرائم القتل والعنف داخل الأسرة الواحدة بين الأشقاء بعضهم البعض، وبين الابن ووالده والبنت ووالدتها.

وقد شهدنا في الآونة الأخيرة تصاعدًا في معدلات الجرائم داخل الأسرة، مما يهدد أمننا الاجتماعي وسلامة أسرنا ، وهذه الجرائم لا تقتصر على الضحايا فقط، بل تمتد آثارها السلبية لتشمل المجتمع بأكمله.. هذه الظاهرة المؤسفة، التي كانت تعتبر في الماضي أمرا نادر الحدوث فما الذي أدى إلى انتشار هذه الظاهرة ؟

جرائم الأشقاء قابيل وهابيل مأساة تتكرر

تشير الأبحاث والدراسات، إلى حدوث تغيرات كبيرة فى سلوكيات المواطنين فى السنوات الأخيرة، لعدة أسباب من بينها الاجتماعية والأسرية والاقتصادية والثقافية وتزايد معدلات العنف بشكل غير مسبوق فى ارتكاب الجرائم، فضلا عن اتخاذ الجرائم أنماطا مختلفة، وإن تعددت الأسباب حتى انعكست بشكل أو بآخر على الجرائم داخل الأسرة الواحدة، وعلى مدار الساعات الماضية كان هناك مسلسل دم جديد يرتكب بين الأشقاء ضد بعضهم وأن اختلفت الظروف والأماكن ولكن المحصلة النهائية جريمة قابيل وهابيل تتكرر فى بعض المحافظات

بدورها اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حدة، وألقى القبض على مرتكبيها وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة التى أمرت بحبس المتهمين احتياطيًا على ذمة التحقيقات.

نرصد أبرزها

قتل شقيقه لرفضه إعطاءه أموالا لشراء مخدرات

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بنقل شاب إلى المستشفى مصابا بحروق، في منشأة القناطر.

وبإجراء التحريات تبين لرجال المباحث أن شقيق المصاب وراء إشعال النار به، والتسبب في إصابته، بسبب رفض المجني عليه إعطاءه أموًالا لتعاطيه المخدرات.

تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بصحة الاتهام المنسوب إليه.

وخلال التحقيقات اعترف المتهم بارتكاب الجريمة، للانتقام من المجني عليه لرفضه إعطاءه أموالًا لشراء مخدر الآيس الذي يتعاطاه المتهم، مما نتج عنه إصابته بحروق، أدت إلي وفاته بعد مكوثه في المستشفى عدة أيام.

قتل شاب على يد شقيقه فى الشرابية

وشهدت منطقة الشرابية، جريمة قتل لشاب على يد شقيقه حيث مزق جسد شقيقه بسلاح أبيض.

وكشفت التحقيقات أن المتهم « أحمد. م» 30 سنة عاطل بتاريخ 22 مارس 2024 بدائرة قسم شرطة الشرابية بالقاهرة، قتل شقيقه « حسن. م » عمدا من غير سبق إصرار أو ترصد إثر مشادة كلامية نشبت بينهما تعدى خلالها الأول على الأخير بطعنه من سلاح أبيض طعنة نفذت في عنقه قاصدا قتله فأحدث به الإصابات التي أودت بحياته والتي وردت بتقرير الصفة التشريحية.



وأوضحت التحقيقات أن المتهم أحرز سلاحا أبيض بغير ترخيص أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية، وأمرت النيابة بحبسه واحالته للمحاكمة الجنائية.

مشاجرة على الإرث تنتهى بأحدهما قتيل والآخر فى السجن

وفي محافظة دمياط وتحديدًا فى مركز فارسكور، دارت أحداث الجريمة الثالثة عامل طعن شقيقه باستخدام سلاح أبيض إثر خلافات بينهما على تقسيم الإرث.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط بلاغا يفيد بوصول جثه شاب يدعى ا.ش. في العقد الثالث من عمره جثة هامدة إلى مستشفي فارسكور.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من مركز شرطة فارسكور إلى مكان الواقعة وتبين شقيقه المجنى عليه، قام بطعنه بعد نشوب مشاجرة بينهم بسبب الإرث، ومطالبة المجنى عليه بحقه بالإرث، فنشبت مشاجرة بينهما انتهت بقتل عاطل على يد شقيقه.

والقى رجال المباحث القبض على المتهم والسلاح المستخدم فى الجريمة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

مصرع سباك على يد شقيقه فى كفر الشيخ

قتل سباك على يد شقيقه فى كفر الشيخ، وألقى رجال المباحث القبض على المتهم.

تلقى مأمور قسم شرطة كفر الشيخ بلاغًا بوقوع مشاجرة في حي الشهداء بسخا، ووجود قتيل، وانتقل المقدم سعد الليبيشي، رئيس مباحث كفر الشيخ إلى محل الواقعة، وتبين وفاة «ا.م» 37 سنة، سباك، وإصابة نجل عمته «ك.ع» 34 سنة، عامل، أثناء تدخله لفض المشاجرة بينهما.

وكشفت التحريات، نشوب مشاجرة بين المجني عليه وشقيقه «أ.م» 35 سنة، عامل، لوجود خلافات عائلية بينهما، قام المتهم بالتعدي علي شقيقه المجني عليه بعصا خشبية، ما أدى إلى وفاته متأثرًا بإصابته، وأثناء المشاجرة تدخل أحد الأقارب لفض النزاع بينهما إلا أنه أصيب.

والقى رجال المباحث القبض على المتهم واعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة رقم 9774 لسنة 2024م، جنح قسم أول كفر الشيخ، وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.

حطم رأسه ودفنه فى منزلهما.. مقتل مزارع على يد شقيقه

وأقدم مزارع على تهشيم رأس شقيقه ودفن جثته داخل منزلهما ووضع طبقة أسمنتية على مكان الدفن خشية فضخ أمره بمحافظة أسيوط، وألقى قطاع الأمن العام، القبض على المتهم وبالعرض على النيابة العامة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تعود تفاصيل الواقعة لتلقى مأمور مركز شرطة منفلوط بمديرية أمن أسيوط بلاغا من شخص بقرية بنى رافع عن مقتل أحد أقاربه على يد شقيقه الأصغر ودفن جثته داخل منزلهما، وقام بعمل طبقة أسمنتية لعدم اكتشاف أمره.

وقال مقدم البلاغ بأنه كان يزور المجنى عليه بصفة مستمرة، وعندما ذهب منذ فترة لاحظ غيابه وبالسؤال عنه، أنكر شقيقه معرفته، ولكن أثناء جلوسه فى المنزل شاهد طبقة أسمنتية تخرج منها قطعة قماش، فشك فى الأمر وحضر الى قسم الشرطة للإبلاغ.

وأكدت التحريات صحة المعلومات وتغيب المذكور، وبالانتقال والفحص جرى الاستدلال على مكان الجثة واستخراجها، وتبين مقتل مزارع على يد شقيقه الأصغر ودفن الجثمان فى المنزل.

واعترف المتهم بارتكاب الواقعة إثر خلافات بينهم وخطط للجريمة عبر تهشيم رأس شقيقه باستخدام قالب طوب حتى سقط غارقًا فى دمائه ثم قام بالحفر داخل المنزل ووضعه داخل الحفرة ووضع الرمال عليه.

وأضاف المتهم بأنه قام بإحضار شيكارة أسمنت ووضعها على مكان الدفن لعدم كشف أمره.

وقام المتهم بإجراء محاكاة لطريقة تنفيذ الجريمة أمام رجال البحث الجنائى، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وبالعرض على النيابة.

عقوبة القتل العمد

وتنص الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه من يرتكب جريمة القتل العمد بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى.

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدي، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعني أن هناك تعددًا في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضي القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).

وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدي، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة في شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفس الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى في فترة زمنية قصيرة.