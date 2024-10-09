الأربعاء 09 أكتوبر 2024
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رياضة

وديا، الإسماعيلي يفوز أمام طلائع الجيش بثنائية

الإسماعيلي
الإسماعيلي

فاز نادي الإسماعيلي على نظيره فريق طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف في المباراة الودية التي جمعت بينهما اليوم الأربعاء على ستاد الإسماعيلية ضمن استعدادات الفريق للموسم الجديد. 

وسجل نادر فرج هدف التقدم للإسماعيلي في الشوط الأول، ثم تعادل للجيش اللاعب أحمد الشيخ، وجاء هدف الفوز للدراويش عن طريق علي الملواني في اللحظات الأخيرة من المباراة. 

وشهدت المباراة تعرض محمد نصر ندافع الإسماعيلي للإصابة في عضلات البطن قبل ان يتدخل الجهاز الطبي ويشارك اللاعب بصورة طبيعية في الشوط الثاني.

الجهاز المعاون لحمد إبراهيم في تدريب الإسماعيلي 

وأعلن النادي الإسماعيلي عن الجهاز المعاون للكابتن حمد إبراهيم، بعد توليه القيادة الفنية للدراويش في الموسم الكروي الجديد. 

وأصدر نادي الإسماعيلي بيانا رسميا ليكشف عن الجهاز الفني الجديد للفريق والذي جاء كالتالي:

 قرر مجلس إدارة الإسماعيلي تعيين حمد إبراهيم مديرا فنيا لفريق الكرة الأول بالنادي، علي أن يعاونه كل من أحمد حسام مدربا عاما، أحمد الجمل مدربا مساعدا، مصطفي كمال مدربا لحراس المرمي، وأحمد سامح مدربا للأحمال، محمد عدلي محللا للأداء. 

وأعلن النادي الإسماعيلي برئاسة نصر أبو الحسن منذ قليل عن تعيين حمد إبراهيم مديرا فنيا للفريق الأول لكرة القدم بالنادي ليقود الدراويش خلال الموسم المقبل. 

ونشر الإسماعيلي صور حمد إبراهيم عبر الصفحة الرسمية للنادي، وأعلن عن تعيينه مدربا للفريق وكتب: “ الرحلة مستمرة، الكابتن حمد إبراهيم مديرًا فنيًا للإسماعيلي ”. 

وعلي صعيد متصل وجه مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، برئاسة المهندس نصر أبو الحسن، الشكر إلى شوقي غريب، في بيان رسمي، متمنيًا له التوفيق خلال المرحلة المقبلة، نظرا لعدم توصل الطرفين لاتفاق بشأن إتمام تعاقده لقيادة فريق الكرة الأول بالنادي.

ويؤكد المجلس احترامه وتقديره لـ شوقي غريب؛ نظرا لسيرته وسمعته الطيبة، بالإضافة إلى امتلاكه للكثير من الخبرات الفنية التي اكتسبها على مدار السنوات الماضية.

ويشدد المجلس على اعتزازه بالعلاقة الطيبة التي تجمعه بالمدير الفني السابق للمنتخب المصري والنادي الإسماعيلي، متمنيًا له النجاح في مقبل السنوات.

وأعلن شوقي غريب دعمه الكامل للإسماعيلي خلال المرحلة المقبلة، متمنيا التوفيق للفريق خلال منافسات الموسم المقبل، ومعربًا عن ثقته في استعادة النادي لمكانته الطبيعية بين كبار الكرة المصرية مرة أخرى.

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طلائع الجيش الاسماعيلي نادر فرج أحمد الشيخ علي الملواني

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