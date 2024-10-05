عناد بين أعضاء مجلس الإدارة، شوقي غريب يكشف كواليس أزمة التعاقد مع الإسماعيلي

كشف الكابتن شوقي غريب المدير الفني الأسبق للمنتخب الوطني كواليس أزمة التعاقد مع النادي الإسماعيلي خلال الساعات الماضية، قائلا إنه التزم الصمت احتراما لكيان وقلعة نادي الإسماعيلي، ولكن أصبح الظرف يحتم عليه أن يكشف للرأي العام بصفة عامة وجمهور الإسماعيلي بصفة خاصة ما حدث حتى تكون الحقائق واضحة حفاظا على كيان بحجم وقيمة الدراويش.

وقال غريب في بيان له: لم يحدث طوال مشواري التدريبي الحافل مع الأندية المصرية بداية من الاتحاد السكندري مرورا بسموحة والإنتاج الحربي والمقاولون العرب والإسماعيلي -في فترة سابقة- أو بعد رحيلى من المنتخبات الوطنية أن تحدثت عن فترات سابقة احتراما للشخصيات التي تعاملت معها.

وواصل: “منذ أيام تلقيت اتصالا هاتفيا من محسن عبدالمسيح عضو مجلس الإدارة يرشحني فيه لقيادة النادي الاسماعيلي وكان ردي عليه أنه لايمكن رفض عرض الإسماعيلي النادي صاحب التاريخ ولكن -انطلاقا من معرفة بما يدور في النادي الاسماعيلي - لابد أن يكون هناك موافقة من الجميع حتي يكون هناك مناخ صحي لتحقيق الهدف”.

وأوضح المدير الفني الأسبق للمنتخب الوطني: “ثم تحدث معي في نفس المكالمة نصر أبوالحسن، ورحب فيه بقدومي وشرح كامل لظروف الفريق وتم التأكيد على المناخ المناسب لتوقيع العقد.. بعدها تم دعوتي لحضور لقاء فريق مواليد 2005 أمام سموحة للوقوف على حالة الفريق باعتبار أنه سيتم الاستعانة بعدد منهم للفريق الأول”.

وقال: "ذهبت للنادي الاسماعيلي احتراما لكلمتي مع مسئوليه لاستعراض الجهاز المعاون والاتفاق على برنامج العمل حتى يمكن الخروج من عنق الزجاجة وبناء فريق جديد، ولكن للاسف الشديد انني فوجئت باجتماع مجلس إدارة وشائعات من هنا وهناك رغم انني لم اتحدث بكلمه منذ إبلاغي بقرار اختياري مديرا فنيا وهو ما كتب على الصفحة الرسمية للنادي وتم كتابة زياراتي أيضا وحضور المباراة على الموقع الرسمي دون إبداء تعليق مني رغم محاولة كافة وسائل الإعلام للتواصل معي".

وأشار: “تم دعوتي للعشاء مع مجلس الإدارة في حضور رئيس النادي وكان قبلها جلسة مع رئيس النادي تم خلالها استعراض الجهاز الفني المعاون الذي كان يضم محمد شوقي ومحمد محسن أبوجريشه مدربين والدكتور كمال عبدالواحد مخططا للأحمال وأسامة عبد الكريم مدربا لحراس المرمي.. وعندما وجدت ان المناخ غير مناسب وملائم ولا يشجع على الإنجاز طالبت من مجلس الادارة الاعتذار عن المهمة ناصحا إياهم بضرورة التكاتف من اجل مصلحة النادي وجماهيره الغفيرة”.

وأضاف الكابتن شوقي غريب أن مواقف الإدارة التي يعرفها الجميع فيما يتعلق بالأسباب الحقيقية لإيقاف القيد والمتعلقة بأمور ليست مالية.. علي مجلس الاداره ان يتداركها لأن الأمر لم يتوقف عند اللاعبين بل وصل الي المدربين وماحدث مع الكابتن حلمي طولان ليس بعيدا عن الأذهان.. وأدرك تماما ان الخلاف ليس على اسمي او اسم الكابتن حلمي طولان ولسنا في مجال مقارنة فنية بقدر ماهو حالة عناد بين أعضاء مجلس الإدارة الذين أتمنى لهم أن يركزوا في كيفية إخراج فريقهم من هذا المأزق.

وأضاف: الإسماعيلي يعاني في مواسمه الأخيرة وهو النادي صاحب التاريخ والشعبية الكبيرة.. علما بأنني تلقيت العديد من المكالمات الهاتفية من رموز كبيره من النادي الاسماعيلي ونجومه القدامي تبارك قيادتي للنادي واعدين بالدعم والمساندة.

واختتم: أتمنى كل التوفيق لفريق النادي الاسماعيلي إحدى قلاع الكرة في مصر وتاريخ مشرف وفخر كبير لكل من يتولي قيادته ولكن في ظروف أفضل من ذلك.