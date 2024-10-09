شبيه "أبو الهول"، المرأة القطة تظهر برفقة خطيبها بعد نشر صورة قديمة لها
ظهرت جوسلين ويلدنستين، المعروفة بلقب "المرأة القطة"، برفقة خطيبها لويد كلاين خلال عشاء رومانسي في باريس، وذلك بعد نشر صورة قديمة لها على وسائل التواصل الاجتماعي، تظهرها قبل خضوعها لعمليات تجميل عديدة.
وجاء هذا العشاء بعد أقل من شهرين من نشر ويلدنستين صورة التُقطت قبل تحول ملامحها، والتي كانت بمناسبة عيد ميلاد ابنتها ديان، حيث بدت في الصورة بمظهر مختلف تمامًا عن شكلها الحالي.
وتُعرف ويلدنستين بمظهرها الشبيه بـ"أبو الهول" وشعرها الأشقر الكثيف، وقد أثارت جدلًا كبيرًا بسبب التحولات التي طرأت على شكلها، إذ اعتبرها الكثيرون مشوهة لوجهها بدلًا من أن تكون جميلة.
وتشير الدراسات النفسية إلى أن دوافع عمليات التجميل المتطرفة تتنوع بين الأفراد، حيث يسعى بعضهم إلى تحقيق مثالية في الجمال، بينما يبحث آخرون عن الهروب من الصدمات أو عدم الأمان.
وفي حالة ويلدنستين، يبدو أن مشاكل الثقة بالنفس ترافقها منذ صغرها، مما دفعها للسعي وراء الكمال، مما أدى إلى تشوه ملامح وجهها بالكامل.
وقد خضعت لعمليات مثل جراحة الجفن، وزرع الخدود، وحشو الشفاه، وتجميل الأنف، وحقن البوتوكس.
والجدير بالذكر أن ويلدنستين حصلت على 2.5 مليار دولار من طلاقها من أليك إن ويلدنستين عام 1999، لكنها أعلنت في يونيو 2023 أنها أصبحت مفلسة بعد قطع عائلته عنها مبلغ التسوية البالغ 100 مليون دولار.
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