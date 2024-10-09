فصائل عراقية مسلحة: قصفنا هدفا حيويا شمالي إسرائيل بطائرة مسيرة

غزة الآن، أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق اليوم الأربعاء، إطلاق طائرة مسيّرة باتجاه هدف في إسرائيل.

وقالت في بيان إنها أطلقت "مسيرة باتجاه هدف حيوي في شمال إسرائيل بواسطة الطيران المسير".

وأضافت في بيان، أن العملية تأتي استمرارًا “بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في فلسطين ولبنان، وردًّا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ”.

وأكدت فصائل العراقية أنها ستستمر في دكّ “معاقل الأعداء” بوتيرة متصاعدة.

إطلاق ١٨٠ صاروخًا من لبنان

ومن جانب آخر كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، أن قوات الاحتلال رصدت إطلاق ١٨٠ صاروخًا من لبنان منذ أمس أكثر من نصفها تجاه حيفا.

أعلن حزب الله أن عملياته العسكرية ضد مواقع إسرائيلية منذ 8 أكتوبر الماضي وحتى اليوم تسببت في إخلاء 100 مستوطنة إسرائيلية ونزوح أكثر من 300 ألف شخص.

ووفقًا لبيان الحزب، فقد نفذ 3194 عملية استهدفت مواقع تابعة للجيش الإسرائيلي خلال هذه الفترة.

مصادر أمريكية: إدارة بايدن فقدت الثقة في إسرائيل حول العمليات العسكرية

أفادت مصادر أمريكية لموقع "أكسيوس" أن إدارة الرئيس جو بايدن أصبحت غير واثقة فيما تعلنه الحكومة الإسرائيلية بشأن خططها العسكرية والدبلوماسية.

وكشفت المصادر أن واشنطن تفاجأت عدة مرات بعمليات عسكرية أو استخباراتية نفذتها إسرائيل دون التشاور المسبق معها، أو تم إبلاغها قبل التنفيذ بفترة وجيزة فقط.

وفي حادثة أثارت توترًا بين البلدين، أعرب وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن عن غضبه عندما أبلغه نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت بعملية اغتيال حسن نصر الله قبل دقائق من تنفيذها.