الاحتلال الإسرائيلي يشن 4 غارات على الضاحية الجنوبية لبيروت

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، 4 غارات جوية على الضاحية الجنوبية لبيروت.

غارة إسرائيلية على العاصمة السورية دمشق

في سياق متصل، أعلنت وزارة الدفاع السورية، مساء اليوم الثلاثاء، أن الغارة الإسرائيلية على حي المزة بـ دمشق أودت بحياة 7 مدنيين وأسفرت عن جرح 11 آخرين، وذلك وفقا لشبكة «سكاي نيوز».

ومنذ قليل، أفادت وسائل إعلام سورية، بأن هناك قصفا جويا عنيفا يستهدف منطقة المزة في العاصمة السورية دمشق.

وبحسب «رويترز»، أشارت وسائل إعلام سورية، إلى أن الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية في محيط العاصمة دمشق.

عدوان إسرائيلي يستهدف الطريق الدولي بين دمشق وبيروت

وكانت قد شنت طائرات إسرائيلية، الجمعة الماضية، عدوانًا على الطريق الدولي التي تربط دمشق ببيروت، وذلك في المنطقة الدولية بين معبري "جديدة يابوس" السوري و"المصنع" اللبناني.

واستهدفت الطائرات الإسرائيلية الطريق بثلاثة صواريخ، مما أسفر عن تدمير أجزاء منه.

ورغم الأضرار التي لحقت بالطريق، لم تُسجل أي إصابات في صفوف النازحين السوريين واللبنانيين القادمين من لبنان.

وبحسب المعلومات المتوافرة، فقد توقفت الحركة على المعبرين مؤقتًا جراء تضرر الطريق الواصل بين نقطتي "المصنع" و"جديدة يابوس".