الأرض على موعد مع 7 كسوفات كلية للشمس على مدار العقد المقبل
يقول العلماء إن العقد القادم سيشهد حدوث سبعة كسوفات كلية للشمس على الأرض، ما يعد سكان دول مختلفة حول العالم بمشاهد فريدة.
الأرض على موعد مع 7 كسوفات كلية
وبحسب العلماء، فإن أولى هذه الكسوفات سيكون في 12 أغسطس 2026، والأخير سيكون في 20 مارس 2034، مع مدة قصوى للكسوف الكلي تتراوح من دقيقة و8 ثوان إلى 6 دقائق و23 ثانية.
1. كسوف كلي للشمس في عام 2026
2. كسوف الشمس الكلي في عام 2027
3. كسوف الشمس الكلي في عام 2028
4. كسوف كلي للشمس في عام 2030
5. كسوف كلي حلقي هجين للشمس في عام 2031.
6. كسوف كلي للشمس في عام 2033
7. كسوف كلي للشمس في عام 2034
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