الثلاثاء 08 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

منوعات

الأرض على موعد مع 7 كسوفات كلية للشمس على مدار العقد المقبل

كسوف كلي،فيتو
كسوف كلي،فيتو

 يقول العلماء إن العقد القادم سيشهد حدوث سبعة كسوفات كلية للشمس على الأرض، ما يعد سكان دول مختلفة حول العالم بمشاهد فريدة.

الأرض على موعد مع 7 كسوفات كلية

 وبحسب العلماء، فإن أولى هذه الكسوفات سيكون في 12 أغسطس 2026، والأخير سيكون في 20 مارس 2034، مع مدة قصوى للكسوف الكلي تتراوح من دقيقة و8 ثوان إلى 6 دقائق و23 ثانية.

1. كسوف كلي للشمس في عام 2026

2. كسوف الشمس الكلي في عام 2027

3. كسوف الشمس الكلي في عام 2028

4. كسوف كلي للشمس في عام 2030

5. كسوف كلي حلقي هجين للشمس في عام 2031.

6. كسوف كلي للشمس في عام 2033

7. كسوف كلي للشمس في عام 2034

مراحل كسوف الشمس اليوم، موعد البداية والنهاية

كسوف الشمس 2024، البحوث الفلكية توجه نداء للمواطنين قبل ساعات من حدوث الظاهرة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

البحوث الفلكية الكسوف كسوف الشمس 2024 كسوف الشمس الكلى كسوف كلي كسوف كلى للشمس

مواد متعلقة

مراحل كسوف الشمس اليوم، موعد البداية والنهاية

كسوف الشمس 2024، البحوث الفلكية توجه نداء للمواطنين قبل ساعات من حدوث الظاهرة

السماء فى أكتوبر.. كسوف حلقى للشمس.. ظهور خاص لقمر الصيد.. المريخ يقترن بالنجم بولوكس.. شهب الجباريات تزين ليلة 21.. والزهرة يقترن بأنتاريس

الأكثر قراءة

الأهلي يُنهي تجربة بيرسي تاو ويرفض تجديد عقده

​هيئة الدواء تحذر من 9 عوامل خطر تسبب الإصابة بسرطان الثدي

رسوب 85 % من طلاب الفرقة الأولى بطب سوهاج، وعميد الكلية يرفض التعليق

كامل الوزير: انتهى عهد تسقيع الأراضي

وصول كسارات تحويل مخلفات الهدم إلى إنترلوك وبلدورات بميناء سفاجا (صور)

"تضم القبور عظامهم قبل أن يدنس شبر واحد من أرض مصر"، رسالة تحذير قوية من اللواء ياسر وهبة

10 جنيهات ارتفاعا في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 8 أكتوبر 2024 ببداية التعاملات

نعيم قاسم يكشف قدرات حزب الله ويتحدث عن انتخاب الأمين العام الجديد

منوعات

المزيد

الأرض على موعد مع 7 كسوفات كلية للشمس على مدار العقد المقبل

روسيا تطور ذراعا اصطناعية لاستعادة حركة اليد بعد الإصابة بالسكتات الدماغية

بقوة مدمرة ويفوق "هيلين"، إعصار ميلتون يتجه إلى فلوريدا وأوامر إخلاء إلزامية

وفاة العقيد الإسرائيلي إلحنان تننباوم الذي أغراه حزب الله بصفقة مخدرات

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير اليوم الثلاثاء 8-10-2024 بالبورصات العالمية

الفراخ البيضاء ترتفع 3 جنيهات، ننشر أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء

استقرار أسعار السكر اليوم الثلاثاء 8-10-2024 في الأسواق

سعر الأرز اليوم الثلاثاء 8-10-2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

أرقام حسام حسن مع منتخب مصر قبل مواجهتي موريتانيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

كيف خانت امرأت نوح وامرأت لوط أنبياء الله؟ وكيف كانت نهايتهما؟

أمين «البحوث الإسلامية»: الفتوى لها مكانة عظيمة في بناء إنسان قادر على التناغم مع الحياة

ابنتا شعيب، هل هما ابنتا نبي؟ وما هو اسم زوجة موسى؟

المزيد
الجريدة الرسمية