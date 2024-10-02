مراحل كسوف الشمس اليوم، موعد البداية والنهاية

قال الدكتور طه رابح رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية إنه وفقًا للحسابات الفلكية التي يجريها معمل أبحاث الشمس برئاسة الدكتور ياسر عبد الفتاح عبد الهادي فإن العالم سوف يشهد كسوفًا شمسيًا حلقيًا اليوم الأربعاء 2 أكتوبر 2024م.

كسوف الشمس

وتتفق ذروته مع اللحظة التي تسبق ميلاد هلال شهر ربيع الآخر لعام 1446هـ. وسوف يكون هذا الكسوف مرئيًا في جنوب المحيط الهادي وتشيلي والأرجنتين وجنوب المحيط الأطلسي، بينما يكون جزئيًا في بعض أجزاء من أمريكا الجنوبية والقارة القطبية الجنوبية، في حين أنه لن يُرى في مصر ولا في المنطقة العربية.

مراحل الكسوف

وفيما يلي بيان بأوقات المراحل المهمة في هذا الكسوف:

بداية الكسوف الجزئي: 03:42:59 مساءً، وفقا للتوقيت العالمى، 06:42:59 مساءً وفقا لتوقيت القاهرة.

بداية الكسوف (أول نقطة ترى الكسوف) : 04:50:38 مساءً وفقا للتوقيت العالمى، 07:50:38 مساءً وفقا لتوقيت القاهرة.

ذروة الكسوف (يُرى حلقيًا): 06:45:04 مساءً، وفقا للتوقيت العالمى 09:45:04 مساءً وفقا لتوقيت القاهرة.

نهاية الكسوف (آخر نقطة ترى الكسوف): 08:35:15 مساءً وفقا للتوقيت العالمى 11:35:15 مساءً وفقا لتوقيت القاهرة.

نهاية الكسوف الجزئي: 09:47:00 مساءً 2 أكتوبر 2024م وفقا للتوقيت العالمى،3 أكتوبر 00:47:00 صباحًا وفقا لتوقيت القاهرة.