الإثنين 07 أكتوبر 2024
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الكشف عن مخطوطات قديمة من مكتبة خان القرم

مصحف، فيتو
مصحف، فيتو

كشفت تقارير إعلامية أنه سيتم عرض مخطوطات قديمة تعود إلى القرون الـ16-18، في قصر خان بخشيساراي في إطار المعرض الدائم "مكتبة الخان"، والذي يقام لأول مرة في روسيا.

عرض مخطوطات من القرن الـ١٦ و١٨ بمكتبة الخان

وذكرت رئيسة متحف التاريخ والثقافة لتتار القرم في متحف بخشيساراي التاريخي، مريم سيتوميروفا، أنه سيتم افتتاحه عام 2025 بعد الانتهاء من أعمال الترميم. 

وقالت مريم: "سيقام معرض دائم جديد في متحفنا، ونخطط لافتتاحه بعد الانتهاء من ترميم قصر الخان. ويقام المعرض لأول مرة في شبه جزيرة القرم، وستعرض هناك حوالي 400 مخطوطة تحفظ في المتحف ونقوم الآن بأعمال تحضيرية لذلك".

وحسب مريم سيتوميروفا فإن المخطوطات تتضمن مصاحف القرآن الكريم وتفاسيره، ومراجع التشريع والطب والأدب ونظافة الجسم وغيرها. ولم يتم التعرف بعد على الكثير منها، وقد تم إحصاؤها ككتب باللغة العربية. وعلى بعضها أختام لحكام القرم.

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مكتبة الخان روسيا قصر خان بخشيساراي القرآن الكريم

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