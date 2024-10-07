الكشف عن مخطوطات قديمة من مكتبة خان القرم
كشفت تقارير إعلامية أنه سيتم عرض مخطوطات قديمة تعود إلى القرون الـ16-18، في قصر خان بخشيساراي في إطار المعرض الدائم "مكتبة الخان"، والذي يقام لأول مرة في روسيا.
عرض مخطوطات من القرن الـ١٦ و١٨ بمكتبة الخان
وذكرت رئيسة متحف التاريخ والثقافة لتتار القرم في متحف بخشيساراي التاريخي، مريم سيتوميروفا، أنه سيتم افتتاحه عام 2025 بعد الانتهاء من أعمال الترميم.
وقالت مريم: "سيقام معرض دائم جديد في متحفنا، ونخطط لافتتاحه بعد الانتهاء من ترميم قصر الخان. ويقام المعرض لأول مرة في شبه جزيرة القرم، وستعرض هناك حوالي 400 مخطوطة تحفظ في المتحف ونقوم الآن بأعمال تحضيرية لذلك".
وحسب مريم سيتوميروفا فإن المخطوطات تتضمن مصاحف القرآن الكريم وتفاسيره، ومراجع التشريع والطب والأدب ونظافة الجسم وغيرها. ولم يتم التعرف بعد على الكثير منها، وقد تم إحصاؤها ككتب باللغة العربية. وعلى بعضها أختام لحكام القرم.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.