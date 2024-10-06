روسيا تستعد لإطلاق مركبتين جديدتين إلى المحطة الفضائية

قالت وكالة "روس كوسموس" إن التحضيرات جارية لإطلاق مركبتي شحن من نوع Progress إلى المحطة الفضائية الدولية.

إطلاق مركبة Progress MS-30 نحو المحطة الفضائية الدولية

وجاء في بيان صدر عن المؤسسة:"وصلت إلى قاعدة بايكونور الفضائية مؤخرا مركبة الشحن الفضائي الروسية Progress MS-30، وتم وضعها في المبنى التركيب والاختبار بالموقع 254 في القاعدة، وقريبا ستبدأ عمليات فحص المركبة واختبارها، استعدادا لإطلاقها نحو المحطة الفضائية الدولية".

وأضاف البيان:"من المخطط إطلاق مركبة Progress MS-30 في فبراير 2025، باستخدام صاروخ روسي من قاعدة بايكونور، وقبلها ستطلق من القاعدة أيضا مركبة Progress MS-29 لنقل المؤن والمعدات إلى المحطة الفضائية الدولية، وذلك في نوفمبر المقبل".

إمداد المحطة الفضائية بالبضائع

وكانت روس كوسمسوس قد أطلقت في 15 أغسطس الماضي أيضا مركبة Progress MS-28، والتي حملت إلى المحطة الفضائية الدولية 2621 كغ من البضائع والمعدات، وضمت الحمولة أجهزة ومعدات خاصة لأنظمة المحطة، ومعدات لإجراء التجارب العلمية، وأغذية وملابس ومنتجات طبية و420 كغ من مياه الشرب المخصصة لرواد الفضاء، و950 كغ من الوقود، و50 كغ من النيتروجين.

و"Progress MS" هي مركبات شحن فضائية طورتها روسيا لعمليات إمداد المحطة الفضائية بالبضائع، وتستخدم لنقل المعدات العلمية والماء والأكسجين والغذاء، وعندما تكون هذه المركبات ملتحمة بالمحطة يمكن استعمال محركاتها النفاثة لتعديل مدار المحطة في الفضاء.