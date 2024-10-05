نجل قديروف يحطم رقما قياسيا روسيا بعمر الـ16 عاما

أُدرج آدم قديروف، نجل الرئيس الشيشاني البالغ 16 عاما، في السجل الروسي للأرقام القياسية، باعتباره "أصغر رئيس لجهاز أمني".

أصغر رئيس لجهاز أمني

وبحسب «إرم»، أعلن رئيس حكومة الشيشان محمد داودوف إدراج آدم قديروف ضمن هذه القائمة، باعتباره "أصغر رئيس لجهاز الأمن في أحد الكيانات الفيدرالية الروسية".

وذكر داودوف عبر تيليغرام: "تم إدراج ابن أخي العزيز آدم قديروف في كتاب الأرقام القياسية الروسي، باعتباره أصغر رئيس لجهاز الأمن لأحد الكيانات الفيدرالية".

كتاب الأرقام القياسية الروسي

وتابع: "قام رئيس تحرير مجلة كتاب الأرقام القياسية لروسيا ستانيسلاف كونينكو بتسليم آدم قديروف الشهادة المتعلقة بذلك، خلال بطولة ASA-180 التي أقيمت في مدينة غروزني".

وأرفق دوادوف صورة تجمعه مع قديروف.

وترأس آدم قديروف جهاز الأمن الخاص برئيس جمهورية الشيشان، منذ نوفمبر 2023.