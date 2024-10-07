الأهلي على صفيح ساخن قبل السوبر المصري، محمد رمضان: لست جزارا وهدفي وضع نظام محكم للصالح العام، والخطيب يطالب الفريق بمصالحة الجماهير، اتجاه لبيع القندوسي بعد أزمته

تطورات دراماتيكية ضربت جدران القلعة الحمراء بعد خسارة الفريق بطولة السوبر الإفريقي من غريمه التقليدي نادي الزمالك وطفت العديد من الأزمات على السطح داخل النادي الأهلي وشهدت أروقة النادي العديد من الأحداث الهامة خلال الساعات الماضية كان أبرزها الاجتماع الأول بين محمد رمضان المدير الرياضي باختصاصات مدير الكرة داخل القلعة الحمراء واللاعبين، وجلسة الخطيب مع الفريق، وتوابع أزمة الجزائري أحمد القندوسي وذلك قبل بطولة السوبر المصري.

ولا شك أن النادي الأهلي يبحث عن استقرار الفريق بعد خسارة لقب السوبر الإفريقي أمام الغريم التقليدي الزمالك، ويأمل في حصد لقب السوبر المصري.

وشهدت الأجتماع الأول لرمضان مع لاعبي النادي الأهلي وضع النقاط على الحروف بالنسبة للأمور التي يسعى المدير الرياضي الجديد للقلعة الحمراء تطبيقها خلال المرحلة المقبلة.

كما حرص محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي علي عقد جلسة مع اللاعبين رفقة محمد رمضان لتوصيل رسالة بدعمه الكامل للمدير الرياضي، وتوجيه عدة رسائل للاعبي الفريق.

كما شهدت أزمة الجزائري أحمد القندوسي مع الأهلي تطورات كبيرة خلال الساعة الماضية وذلك بعد التحقيق مع اللاعب مساء أمس بشأن تصريحاته الأخيرة.

كواليس الأجتماع الأول لـ محمد رمضان مع اللاعبين

وعقد محمد رمضان المدير الرياضي الجديد للنادي الأهلي جلسة مع لاعبي الفريق.

قال فيها إن “كولر هو المدير الفني مسئول عن الملعب بالكامل، وهناك لائحة تنظم ذلك وأنا المسئول عنها بالكامل، والعدل والالتزام مع كل اللاعبين هو مبدأ يطبق على الجميع”.

وقال رمضان للاعبين: “المشاعر في العمل تضر كثيرًا،وعلينا جميعا أن نكون ملتزمين باللوائح وتطبيقها”.

لاعبو الأهلي حصلوا على لائحة رمضان الجديدة وتم مناقشتها معهم خاصة فيما يتعلق بمبدأ الثواب والعقاب وأكد رمضان للاعبين أن الغرامات والعقوبات أمور ليست معلنة".

وقال رمضان للاعبين: لاعب الكرة دائما لابد أن يلتزم وأن السهر يجب أن يكون في حدود، وأن على كل لاعب أن يلتزم تمامًا، حفاظا على اسمه وسمعة ناديه.

وأضاف رمضان للاعبين: “لست جزارا وهدفي وضع نظام محكم من أجل الصالح العام”.

الخطيب ومحمد رمضان

الخطيب يطالب لاعبي الأهلي بمصالحة الجماهير

وعلمت فيتو بتفاصيل ما حدث في جلسة الخطيب مع اللاعبين حيث طالب الخطيب اللاعبين بإغلاق صفحة خسارة السوبر الإفريقي والتركيز في القادم وهو السوبر المحلي ومباراة العين الإماراتي.

الخطيب أكد للاعبين أيضا أن هناك سياسة عمل جديدة ولائحة من خلال محمد رمضان الذي سيكون له كل الصلاحيات في الملف الإداري.

الخطيب طالب كبار الأهلي أيضا بتفعيل دورهم في مساعدة زملائهم لتخطي هذه المرحلة والعودة من جديد لطريق الانتصارات والاستقرار.

رئيس الأهلي أكد أيضا للاعبين أن غضب الجماهير أمر طبيعي خاصة وأنهم اعتادوا علي الانتصارات وأن خسارة السوبر الإفريقي قادت كالعادة إلي الهجوم عليهم وأنهم مطالبين باستعادة ثقة الجماهير بالفوز بالسوبر المحلي وتخطى العين في كأس إنتركونتيننتال.

اتجاه في الأهلي لإعلان عرض القندوسي للبيع

من ناحية أخرى قال مصدر داخل الأهلي إن هناك اتجاها قويا داخل النادي لعرض أحمد القندوسي للبيع.

وأضاف المصدر: “بعيدا عن التحقيق مع اللاعب وما حدث في جلسة الاستماع هناك شبه استقرار علي عرض اللاعب للبيع وفك الارتباط معه بعد أزمته الأخيرة”.

كولر يطلب تقريرا شاملا عن سيراميكا كليوباترا

طلب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تجهيز تقرير فني شامل عن فريق سيراميكا كليوباترا المقرر مواجهته في بطولة كأس السوبر المصري.

وكلف كولر مساعده ياسين ميكاري محلل أداء الفريق بإعداد تقرير شامل عن كل نقاط القوة والضعف لفريق سيراميكا كليوباترا لدراستها قبل المواجهة المرتقبة بين الفريقين.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر لخوض مباراة سيراميكا كليوباترا في السوبر المحلي بالإمارات يوم 20 أكتوبر الجاري.

كولر يطالب جهازه الفني بتجهيز الثلاثي الجديد لبطولة السوبر المحلي

طالب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جهازه الفني بتجهيز الثلاثي المنضم حديثا للفريق أشرف داري وعمر الساعي ويوسف أيمن استعدادا لبطولة السوبر المصري.

ويأمل كولر في الاعتماد على الثلاثي في بطولة السوبر المصري خاصة بعد تراجع مستوى بعض لاعبي الفريق.