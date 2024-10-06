مران الأهلي يشهد غياب 6 لاعبين، تعرف على التفاصيل

تشهد تدريبات النادي الأهلي الجماعية اليوم الأحد والمقرر لها أن تقام علي ملعب مختار التتش بمقر النادي في الجزيرة غياب 6 لاعبين عن الفريق.

ويغيب السداسي الأهلاوي عن مران الفريق بسبب تواجدهم رفقة منتخبات بلادهم، حيث يتواجد كل من مصطفي شوبير ومحمد الشناوي وأحمد كوكا ورامي ربيعة ومروان عطية مع المنتخب الوطني استعدادا لمباراتي موريتانيا في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025، المقرر إقامتها في المغرب.

كما من المقرر أن يتواجد وسام أبو علي رفقة منتخب فلسطين استعدادا لمواجهتي العراق والكويت، ضمن تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

كواليس لقاء الخطيب مع لاعبي الأهلي

وعقد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي جلسة مع اللاعبين في حضور الجهاز الفني ومحمد رمضان المدير الرياضي الجديد للنادي الأهلي.

وعلمت فيتو بتفاصيل ما حدث حيث طالب الخطيب اللاعبين بإغلاق صفحة خسارة السوبر الإفريقي والتركيز في القادم وهو السوبر المحلي ومباراة العين الإماراتي.

الخطيب أكد للاعبين أيضا أن هناك سياسة عمل جديدة ولائحة من خلال محمد رمضان الذي سيكون له كافة الصلاحيات في الملف الإداري.

الخطيب طالب كبار الأهلي أيضا بتفعيل دورهم في مساعدة زملائهم لتخطي هذه المرحلة والعودة من جديد لطريق الانتصارات والاستقرار.

رئيس الأهلي أكد أيضا للاعبين أن غضب الجماهير أمر طبيعي خاصة وأنهم اعتادوا علي الانتصارات وإن خسارة السوبر الإفريقي قادت كالعادة إلي الهجوم عليهم وأنهم مطالبين باستعادة ثقة الجماهير بالفوز بالسوبر وتخطى العين في كأس إنتركونتينينتال.

من ناحية أخرى قال مصدر داخل الأهلي إن هناك اتجاها قويا داخل النادي لعرض أحمد القندوسي للبيع.

وأضاف المصدر: “بعيدا عن التحقيق مع اللاعب وما حدث في جلسة الاستماع هناك شبه استقرار علي عرض اللاعب للبيع وفك الارتباط معه بعد أزمته الأخيرة”.

من جانبه حرص محمد رمضان المدير الرياضي للنادي الأهلي علي التواصل مع محمد هاني لاعب الفريق من أجل الاطمئنان عليه بعد إصابته بالرباط الصليبي الخلفي مؤكدا له على ثقته في عودته سريعا بقوة الي الملاعب.

عقد محمد رمضان المدير الرياضي الجديد للنادي الأهلي جلسة مع لاعبي الفريق.

قال فيها وفقا لمصادر داخل الفريق: “كولر هو المدير الفني مسئول عن الملعب بالكامل، وهناك لائحة أنا المسئول عنها بالكامل، وسيكون العدل والالتزام مع اللاعبين هو مبدأ سيطبق على الجميع”.

وقال رمضان للاعبين: “المشاعر في العمل تضر كثيرًا،وعلينا جميعا أن نكون ملتزمين باللوائح وتطبيقها”.

لاعبو الأهلي حصلوا على لائحة رمضان الجديدة وتم المناقشة معهم فيما خص الثواب والعقاب وأكد رمضان لهم أن الغرامات والعقوبات أمور ليست معلنة".

وقال رمضان للاعبين: لاعب الكرة دائما لابد أن يلتزم والسهر يكون في حدود، وكل لاعب يلتزم تمامًا، حفاظا علي اسمه وسمعة ناديه.

وأضاف رمضان للاعبين: “لست جزارا وهدفي وضع نظام محكم من أجل الصالح العام”.

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم استعداداته لمواجهة سيراميكا كليوباترا حيث استأنف الفريق تدريباته أمس بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق عقب خسارة السوبر الإفريقي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر لخوض مباراة سيراميكا كليوباترا في السوبر المحلي بالإمارات يوم 20 أكتوبر الجاري.

موعد مباراة الأهلي القادمة

ويلاقي الأهلي نظيره سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي البطولة يوم ٢٠ أكتوبر الجاري في الثامنة وخمس دقائق بتوقيت القاهرة.

وخسر النادي الأهلي لقب السوبر الإفريقي أمام الزمالك بركلات الترجيح بنتيجة 4ـ3 بعد انتهاء وقت المباراة الأصلي بالتعادل 1ـ1 في اللقاء الذي جمع بينهما الجمعة على ملعب المملكة “أرينا”.