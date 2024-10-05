السبت 05 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

إعلام عبري: وصول 110 مصابين من الحدود الشمالية إلى مستشفى زيف الإسرائيلي

مستشفى إسرائيلي،
مستشفى إسرائيلي، فيتو

ذكر موقع والا العبري، نقلا عن مستشفى زيف الإسرائيلي أنه وصل 110 جرحى بينهم جنود جراء التصعيد وإطلاق صواريخ ومسيرات في الأيام الأخيرة على الحدود الشمالية.

وفي وقت سابق من اليوم السبت، اعترف جيش الاحــتلال الإسرائيلي، في بيان صادر عنه، بإصابة 47 جنديا بينهم 5 بجروح خطيرة في مختلف جبهات القتال خلال الساعات الماضية.

خسائر جيش الاحتلال الإسرائيلي في معارك لبنان 

وقال جيش الاحتلال في بيانه: "إن 9 جنود قتلوا وأصيب 86 آخرين من بينهم 16 في حالة خطرة منذ بداية العملية البرية عند الحدود الشمالية مع لبنان".

وأمس الجمعة، اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان صادر عنه، بمقتل جنديين وإصابة 25 آخرين في انفجار مسيرة أطلقت من العراق باتجاه شمال الجولان.

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