"اليونيفيل" ترفض طلب جيش الاحتلال بإخلاء مراكزها في جنوب لبنان

أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات اليونيفيل، أندريا تيننتي، اليوم السبت، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي طلب منهم إخلاء بعض مراكزهم في جنوب لبنان.

جيش الاحتلال يطلب من اليونيفيل إخلاء بعض مراكزهم في جنوب لبنان

وفي إجابته على سؤال حول طلب الجيش الإسرائيلي إخلاء اليونيفيل لبعض مراكزهم في الجنوب، قال تيننتي: "نعم، لقد طلبت منا القوات الإسرائيلية بالفعل إخلاء بعض مواقعنا في جنوب لبنان، ولكننا سنبقى ولن نخلي أي من المواقع وفقا لتطبيق القرارات الدولية والأممية".

ويأتي ذلك في ظل المعركة البرية التي يخوضها جيش الاحتلال الإسرائيلي مع مقاتلي حزب الله اللبناني، في محاولة للسيطرة على جنوب لبنان.

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