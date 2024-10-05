دبلوماسي فلسطيني يكشف رسائل إيران من إطلاق صواريخ باليستية على إسرائيل

كشف مروان طوباسي، الدبلوماسي الفلسطيني انعكاسات إطلاق صواريخ باليستية من إيران على إسرائيل وما الذي تعنيه الضربة على المستوى السياسي والدبلوماسية وإمكانية تكرارها حال ردت إسرائيل على الضربة كما صرحت عبر قنواتها السياسية والعسكرية المختلفة.

محاولات إسرائيل تغيير قواعد اللعبة السياسية في المنطقة

وأوضح أن إطلاق الصواريخ الباليستية على مواقع عسكرية إسرائيلية هي رسالة واضحة من إيران أنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام التحركات الإسرائيلية لتغيير قواعد اللعبة السياسية في المنطقة، واستمرار تصرفها كدولة مارقة فوق القانون.

وأكد أن هذا التصعيد يشير إلى أن إيران تسعى لوقف هذا المنهج من جانب، والى الحفاظ على مصالحها ونفوذها من جانب اخر.

مخاوف إيران من المشروع الصهيوني

وأوضح أن هناك مخاوف متزايد في إيران من المشروع التوسعي الصهيوني كحركة سياسية عالمية، لذا تحاول المشاركة في لجمه، حتى لاتتوسع على حساب الدول الداعمة لإيران في المنطقة، والتي تعتبرها طهران جزء لا يتجزأ من منظومتها الأمنية القومية والسياسية في المنطقة.

وقال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أن على إسرائيل ضرب المنشآت النووية في إيران، ردًّا على هجوم أطلقته الأخيرة تجاه الدولة العبرية قبل أيام.

وفي حديثه في ولاية نورث كارولينا، أشار المرشح الجمهوري للبيت الأبيض إلى سؤال طُرح على الرئيس الأمريكي جو بايدن، في منتصف الأسبوع حول إمكانية استهداف إسرائيل منشآت نووية إيرانية.

وقال ترامب: "لقد طرحوا عليه هذا السؤال، وكان ينبغي أن تكون الإجابة 'اضربوا النووي أولًا واهتموا بالباقي لاحقًا'"، وفق ما نقلته فرانس برس.

وكانت واشنطن أكدت أن هجوم إيران ستكون له "عواقب" وتحدث بايدن، عن نقاشات" جارية بشأن ضربات إسرائيلية محتملة ضد منشآت نفطية إيرانية.

وأعلنت إسرائيل أن إيران أطلقت في اتجاهها نحو 200 صاروخ بالستي تمّ اعترض الجزء الأكبر منها بواسطة منظومات الدفاع الجوي الإسرائيلية وساهمت كذلك القوات الأمريكية المنتشرة في المنطقة في اعتراض الصواريخ.

وفي أبريل، نفَّذت إيران هجومًا صاروخيًّا مماثلًا على إسرائيل ردًّا على قصف قنصليتها في دمشق الذي اتهمت به إسرائيل. واستخدمت في ذاك الهجوم مسيّرات وصواريخ تمّ اعتراضها على نطاق واسع. وكانت تلك المرة الأولى على الإطلاق التي تقصف فيها إيران الأراضي الإسرائيلية مباشرة.