جيش الاحتلال يزعم اغتيال الذراع التنفيذية لحماس في لبنان

زعم جيش الاحتلال اغتياله محمد حسين علي المحمود، الذراع التنفيذية لحماس في لبنان.

قصف مكثف علي جنوب لبنان

وقال إن ذلك جاء، بعد قصف مكثف على جنوب لبنان، وهاجم جيش الاحتلال الإسرائيلي الضاحية الجنوبية في بيروت 6 مرات على الأقل خلال 20 دقيقة، وتم استهداف برج البراجنة في الضاحية بأربعة صواريخ، وفق ما نقلته وسائل إعلام عبرية ولبنانية.

جيش الاحتلال يزعم العثور علي مخازن أسلحة جنوب لبنان

كما زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي العثور على مخازن أسلحة داخل منازل في جنوب لبنان.

ووثق مقطع فيديو، الدمار الهائل التي خلفته الغارات الإسرائيلية على الضاحية في بيروت.

إلى ذلك، دوت صافرات الإنذار في العديد من المستوطنات في الجليل الأعلى والأسفل شمالي إسرائيل للتحذير من إطلاق صواريخ من جنوب لبنان، بينما ورد عن تقارير إسرائيلية إصابة 3 أشخاص جراء سقوط صاروخ على مبنى في دير الأسد في الجليل الأسفل.

وأعلنت جماعة "حزب الله" عن استهداف مرابض وتجمعات جيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة "دان" برشقة صاروخية.