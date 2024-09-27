المقاومة العراقية تعلن مهاجمة هدف إسرائيلي في الجولان السوري المحتل

أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، اليوم الجمعة، أنها هاجمت هدفًا إسرائيليًّا في الجولان السوري المحتل بالطيران المسيَّر مؤكدة استمرار عملياتها بوتيرة متصاعدة.

وفي بيان لها، قالت "المقاومة الإسلامية في العراق": استمرارًا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرة لأهلنا في فلسطين ولبنان، وردّا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق اليوم الجمعة 27-9-2024 بالطيران المسيّر هدفا في الجولان المحتل".

وأضاف البيان: "تؤكد المقاومة الإسلامية، استمرار العمليات في دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة".

وتستهدف المقاومة الإسلامية في العراق بشكل متكرر مواقع إسرائيلية منذ أشهر عديدة ردًّا على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وأكدت الصحة الفلسطينية بغزة في بيان لها أن "حصيلة العدوان الاسرائيلي المستمر على القطاع، ارتفعت إلى 41534 شهيدا و96092 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي".

وبدعم أمريكي مطلق تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر الماضي، حربا مدمرة في غزة معظم ضحاياها من الأطفال والنساء، كما لا يزال أكثر من 10 آلاف شخص في عداد المفقودين، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وتواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

فيما بدأ الجيش الإسرائيلي يوم الاثنين الماضي، أعنف وأوسع هجوم على لبنان منذ بدء المواجهات مع حزب الله قبل نحو عام، ما أسفر عن مقتل أكثر من 600 شخص، ونزوح أكثر من 70 ألفًا.

ويستهدف حزب الله بشكل شبه يومي منذ الإثنين، شمال إسرائيل بعشرات الصواريخ والمسيّرات، حيث انضم حزب الله إلى الصراع "لدعم وإسناد غزة".