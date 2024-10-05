أخبار الاقتصاد اليوم: الطماطم تواصل التراجع فى الأسواق.. شعبة الدواجن تكشف سبب ارتفاع الأسعار وموعد الانخفاض.. والمشاط تستقبل بعثة الاتحاد الأوروبي لمتابعة مساندة الاقتصاد

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.

اكد د. عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اهتمام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتوسع فى تدريب الشباب على المهارات اللازمة لتأهيلهم للعمل كمهنيين مستقلين؛ حيث توفر الوزارة هذا التدريب المتخصص من خلال مبادرة رواد مصر الرقمية ومنصة مهارة تك.

تصدرت 8 شركات قائمة شركات الوساطة من حيث قيمة التداول (السوق الرئيسي - خارج المقصورة - سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة) خلال الأسبوع.

كشف سامح السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، السبب وراء ارتفاع الأسعار وموعد انخفاضها بعد الزيادات المتتالية في الأسواق.

قال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية: إن كتابة الدواء في أوروبا وأمريكا يكون بالاسم العلمي وليس التجاري مثلما يحدث في مصر، مشيرًا إلى أن الأطباء في القطاع الخاص يقومون بكتابة الدواء بالاسم التجاري، بعد التواصل مع بعض الشركات التجارية، وهذا يؤدي إلى نقص بعض الأدوية، رغم وجود نفس الدواء بنفس الفاعلية.

شهدت أسعار الذهب تحركات محدودة خلال الأسبوع الجارى داخل الأسواق المحلية.

ولم تشهد أسعار المعدن الأصفر تحركات كبيرة فى السوق المحلى وتحرك الجرام فى نطاق 10 جنيهات صعودا وهبوطا.

وتراوحت أسعار الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا سعر يتراوح ما بين 3580 جنيها إلى 3590 جنيها خلال الأسبوع الأول من شهر أكتوبر.

وتراوح سعر الجرام عيار 24 ما بين 4090 إلى 4100 جنيه فى الأسواق المحلية، بينما تراوح سعر الجرام عيار 18 سعر ما بين 3068 إلى 3072 جنيه.

يعتبر غطاء السيارات من أهم عناصر حماية السيارة ويغفل عنها قائدو السيارات، ويستسهل ركن السيارات وتركها بدون غطاء معرضة لأشعة الشمس في فصل الصيف والعوامل الخارجية الأخرى من رياح وأمطار في فصل الشتاء، وكل ذلك عوامل تؤثر علي السيارات، ويجب تفاديها بغطاء السيارة للحفاظ علي طلاء والتصميم الخارجي للسيارة وحمايتها من الصدأ.

واصل سعر الطماطم البلدي الانخفاض في الأسواق الشعبية؛ فيما استقرت أسعار الطماطم في السلاسل الغذائية والهايبر ماركت.

و عن أسعار الطماطم اليوم في أسواق التجزئة وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية، بلغ متوسط سعر الطماطم نحو 24.7 جنيه للكيلو، بانخفاض 3 جنيهات عن سعرها السابق، وتراوحت أسعار الطماطم ما بين 15 و35 جنيهًا للكيلو.

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مُمثلي بعثة المفوضية الأوروبية، برئاسة أنيكا إريكسجارد، المدير العام للشؤون الاقتصادية والمالية بالمفوضية، وذلك في إطار بحث إجراءات لتنفيذ المرحلة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA، عقب الانتهاء من إجراءات تنفيذ الإصلاحات الهيكلية بالتعاون مع الجهات الوطنية.

عقدت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، اجتماعا لشعبة الزيوت ومنتجاتها برئاسة الدكتور زكريا الشافعي لمناقشة الوضع الحالي والمستقبلي لصناعة الزيوت في مصر.