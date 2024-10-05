تحركات محدودة لأسعار الذهب فى الأسبوع الأول من أكتوبر
شهدت أسعار الذهب تحركات محدودة خلال الأسبوع الجارى داخل الأسواق المحلية.
ولم تشهد أسعار المعدن الأصفر تحركات كبيرة فى السوق المحلى وتحرك الجرام فى نطاق 10 جنيهات صعودا وهبوطا.
وتراوحت أسعار الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا سعر يتراوح ما بين 3580 جنيها إلى 3590 جنيها خلال الأسبوع الأول من شهر أكتوبر.
وتراوح سعر الجرام عيار 24 ما بين 4090 إلى 4100 جنيه فى الأسواق المحلية، بينما تراوح سعر الجرام عيار 18 سعر ما بين 3068 إلى 3072 جنيه.
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