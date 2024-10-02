زيادة كبيرة في أسعار المعدن الأصفر.. الجرام يربح 145 جنيها.. والجنيه الذهب يصعد 1145 جنيها.. وارتفاع سعر الأونصة 149 دولارا

زيادات كبيرة حققها الذهب خلال الشهر الماضى، حيث قفز سعر الجرام نحو 145 جنيه تقريبا داخل الاسواق المحلية، وارتفعت أسعار الجنيه الذهب داخل الأسواق المحلية خلال الشهر الجاري بصورة كبيرة حيث قفز الجنيه الذهب بقيمة 1140 جنيها.

وتحرك سعر الجنيه الذهب من 27500 جنيه في بداية الشهر الجاري الى مستويات 28640 جنيها اليوم.

كما زاد سعر الأوقية خلال شهر ما يقرب من 149 دولارا تقريبا، وهى تسجل حاليا مستويات 2652 دولارا بعد ان كانت تسجل نحو 2503 دولارات.

الذهب يرتفع ٢٩٪ خلال العام الجاري

وارتفعت أسعار الذهب 29 بالمئة حتى الآن هذا العام وسجلت مستويات قياسية متتالية بعد خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية وإعلان الصين في وقت سابق من الأسبوع عن إجراءات تحفيزية.

توقعات بصعود الذهب والنفط

وفي هذا الصدد، أكد الدكتور عبد المنعم السيد الخبير الاقتصادي، أنه من المنتظر حدوث ارتفاعات في أسعار النفط والذهب عالميا، بسبب الهجوم الإيرانى على إسرائيل والأحداث الجيوسياسية في المنطقة.

وأوضح فى تصريحات له أن الأيام القليلة المقبلة سستشهد ارتفاعات في اسعار الذهب والنفط ورسوم نقل البضائع.

ولفت إلى أن شركات التأمين الدولي قامت بزيادة رسوم التأمين الخاص بسفن النقل نتيجة التوترات الموجودة في البحر الأحمر وبالتالي سينعكس ذلك في ارتفاع أسعار السلع وزيادة التضخم.

وبدوره، قال نادى نجيب، سكرتير شعبة الذهب السابق” فى تصريحات خاصة: إن المعدن الأصفر من المتوقع ان يستمر فى الصعود والاشتعال فى الفترة الحالية اذا استمرت الاوضاع الدولية والصراع فى لبنان على نفس الوتيرة.

ولفت إلى أن الذهب فى هذه الحالة يصل إلى مستويات 3800 و3900 جنيه داخل الأسواق المحلية إذا استمرت الصراعات على الساحة.

الصراع الاسرائيلى الايرانى

وتوقفت موجة صعود الذهب، اليوم الأربعاء، بعد ارتفاعه في الجلسة السابقة على خلفية تصاعد حدة الصراع في منطقة الشرق الأوسط، في حين يترقب المتعاملون المزيد من المؤشرات على مسار أسعار الفائدة الأميركية.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.5 بالمئة إلى 2650.89 دولار للأونصة بحلول الساعة 11:46 بتوقيت جرينتش، بعدما صعد أكثر من واحد بالمئة أمس الثلاثاء في أعقاب شن إيران هجمات صاروخية على إسرائيل، وانخفضت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.7 بالمئة إلى 2672 دولارا.

التواترات فى الشرق الاوسط

وما زال الذهب غير بعيد عن المستويات المرتفعة التي سجلها في الآونة الأخيرة على خلفية المخاوف من مزيد من اشتعال الأوضاع في الشرق الأوسط، بما في ذلك الرد الانتقامي من جانب إسرائيل.

وكان ارتفاع الذهب بنسبة 28 بالمئة منذ بداية العام مدفوعا بعوامل منها تيسير السياسة النقدية من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، مما يعزز الإقبال نسبيا على الذهب الذي لا يدر عائدا، وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.1 بالمئة إلى 31.44 دولار.

أداء الذهب والفضة فى البورصة

وقال بنك ساكسو في مذكرة "بدعم من استقرار قطاع المعادن الصناعية، قد يكون أداء الفضة أفضل مقارنة بالذهب، خاصة بالنظر إلى كونها أرخص نسبيا، وهو ما قد يجعلها تتجه صوب مستوى 40 دولارا العام المقبل".

وصعد البلاتين 0.8 بالمئة إلى 993.87 دولار، وزاد البلاديوم 1.2 بالمئة إلى 1006.51 دولار.