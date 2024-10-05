أبرزها الحماية من الصدأ وتلف التصميم الخارجي، أهمية غطاء السيارات ومواصفاتها

غطاء السيارات، يعتبر غطاء السيارات من أهم عناصر حماية السيارة ويغفل عنها قائدو السيارات، ويستسهل ركن السيارات وتركها بدون غطاء معرضة لأشعة الشمس في فصل الصيف والعوامل الخارجية الأخرى من رياح وأمطار في فصل الشتاء، وكل ذلك عوامل تؤثر علي السيارات، ويجب تفاديها بغطاء السيارة للحفاظ علي طلاء والتصميم الخارجي للسيارة وحمايتها من الصدأ.

ويجب علي قائدي السيارات اختيار الأغطية الملائمة للسيارات وتحدد من خلال المناخ والرياح وما الي ذلك نظرا لأن كل غطاء خاص بحماية السيارة من الأمطار والآخر من أشعة الشمس وغير ذلك نوضحها في التقرير التالي:-



1 – غطاء السيارة المخصص SUV



اذا كنت تعيش في مناخ تتعرض فيه للرياح أو تتراكم الرمال أو الثلوج – فاشتر غطاء السيارة الذي يناسب سيارتك بشكل آمن.



تعتبر أغطية السيارات العالمية مناسبة لمعظم الاستخدامات. ولكن لا تشعر بخيبة الأمل إذا طار غطاء السيارة بعيدًا في عاصفة أو إذا قامت بعض الكائنات ببناء عش في أنبوب العادم الخاص بك.

2 – مقاومة التقلبات الجوية



يجب أن يكون غطاء السيارة مقاوما للعوامل الجوية والأشعة فوق البنفسجية والماء، أما الأغطية الداخلية فعادة ما تكون مصنوعة من مواد أكثر نعومة لمنع تراكم الغبار والخدوش البسيطة.

3 – مقاومة الماء

مقاوم للأمطار والثلوج. حتى للاستخدام في الأماكن المغلقة، يجب أن يوفر الغطاء عالي الجودة الحماية من الرطوبة وتسربات سقف المرآب وما إلى ذلك.



4 – حماية من الأشعة فوق البنفسجية

يجب أن يوفر الغطاء الجيد حماية من الأشعة فوق البنفسجية لحماية النهاية ولوحة القيادة والجزء الداخلي من البهتان أو التشقق بسبب التعرض لأشعة الشمس.

5 – تنظيم درجة الحرارة

فكر في استخدام أغطية ذات حماية حرارية إذا كنت تعيش في مناطق ذات درجات حرارة شديدة. بعض الأغطية مصممة لعكس الحرارة للحفاظ على برودة السيارة.

6 – جودة المواد



تتميز المواد ذات الجودة العالية عادةً بمتانتها وتوفر حماية أفضل. تحقق من سمك الغطاء وبنيته العامة. وبصرف النظر عن مراعاة الجودة، فإن نوع المادة مهم بنفس القدر ويجب وضعه في الاعتبار.





أغطية المطاط



تستخدم بعض أغطية السيارات المطاط لإحكام الغلق حول السيارة. ستكون هذه هي الأرخص، لكن المطاط يتمدد إلى ما هو أبعد من فائدته بعد فترة.

تستخدم بعض الأغطية أحزمة يتم ربطها أو توصيلها بمشابك مثل الأبازيم والأزرار والمشابك ذات الحلقات وغيرها. تكلف هذه الأغطية أكثر ولكنها توفر أمانًا إضافيًا وستدوم لفترة أطول. تتميز بعض أغطية السيارات بحواف مرجحة لإحكام الغلق حول قاعدة سيارتك.

للاستخدام في الهواء الطلق، ابحث عن أغطية ذات أحزمة أو مشابك قابلة للتعديل لتأمين الغطاء ومنعه من الطيران بعيدًا. ولمنع السرقة، تأتي بعض الأغطية مزودة بأنظمة قفل وكابل