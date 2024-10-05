اتحاد الصناعات يناقش مستقبل صناعة الزيوت فى مصر

عقدت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، اجتماعا لشعبة الزيوت ومنتجاتها برئاسة الدكتور زكريا الشافعي لمناقشة الوضع الحالي والمستقبلي لصناعة الزيوت في مصر.

وشارك في الاجتماع، المهندسة ياسمين السيد أحمد والمهندسة منة الله عادل محمد ممثلين عن لجنة الزيوت والدهون بالهيئة القومية لسلامة الغذاء والمهندسة رضا محمد سيد ممثلة أمانة لجنة الزيوت هيئة المواصفات والجودة، وعددا من المصانع أعضاء الغرفة.

وناقش الاجتماع، تطبيق بنود قوائم الفحص لهئية سلامة الغذاء علي مصانع الزيوت الغذائية، ومشاريع تحديث المواصفات القياسية لمنتجات الشعبة إلي جانب الخدمات التي تقدمها الغرفة.



وأكد الدكتور زكريا الشافعي رئيس الشعبة، أهتمام الدولة بالتوسع في زراعة المحاصيل الزيتية ومنها محصول الكانولا لتوطين صناعة زيت الطعام في مصر من خلال تحديث الإستراتيجية الوطنية الزراعية للاكتفاء الذاتى من الزيوت النباتية لزيادة إنتاج زيوت الطعام بتوفير البديل المحلي.

وقال إنه يتم الاعتماد حاليا علي استيراد نحو 96% من الخامات، لافتا أن حجم الاستهلاك المحلي يقدر بنحو 2.2 مليون طن سنويا.

وأوضح الشافعي، أن الغرفة تشارك مع مركز تحديث الصناعة في بحث سبل النهوض بصناعة الزيوت بالعمل علي تطوير وتحديث الاستراتيجية التي تم وضعها في 2019، بالتعاون مع الجهات المختصة حتى تكون معبرة عن الوضع الحالي لهذه الصناعة.

وأضاف، أن الغرفة علي تعاون وثيق مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء والهيئة المصرية للمواصفات والجودة وتشارك في مختلف اللجان المعنية بتحديث المواصفات القياسية وقوائم الفحص واشتراطات سلامة الغذاء بما يسهم في تعزيز تنافسية الصناعة والمنتج المصري في الأسواق.



وأوضح الدكتور رضا عبد الجليل مدير عام الشئون الفنية بالغرفة، أنه جاري مناقشة تعديل قوائم الفحص للمصانع أعضاء الشعبة مع هيئة سلامة الغذائية نظرًا لأن صناعة الزيوت لها طبيعة خاصة ولا تمثل خطورة مثل صناعات الألبان بالإضافة إلى إعداد مقترحات حول تعديل رقم الحموضة في مواصفة زيت حبة البركة.



واشار أن الغرفة حققت نجاحات كبيرة في تقديم خدمات الدعم الفني وبرامج التدريب والتأهيل فيما يتعلق بمساندة المصانع في التوافق مع متطلبات سلامة الغذاء من خلال الزيارات الميدانية والمساعدة في عمل النظام المستندي، لافتا أن الشعبة تضم في عضويتها 800 شركة ما بين شركات لاستخلاص البذور الزيتية والتكرير والتعبئة.



وأكدت المهندسة ياسمين السيد ممثل لجنة الزيوت والدهون بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، حرص الهيئة علي التعاون مع غرفة الصناعات الغذائية باعتبارها ممثل الصناعة، كما ترحب بأي مقترحات حول قوائم الفحص.



وقامت المهندسة رضا محمد سيد ممثلة أمانة لجنة الزيوت هيئة المواصفات والجودة، بعرض المواصفات التي تم اعتمادها في قرار مجلس إدارة الهيئة بتاريخ 18 أغسطس الماضي والتي تم اعتمادها من وزير الصناعة، ومنها مواصفة البيانات 1546، والزيوت.

كما تم مناقشة مواصفة الدهون القابلة للفرد والدهون الخليط القابلة للفرد، ومشروع تحديث مواصفة زيت حبة البركة وبنودها.