السبت 05 أكتوبر 2024
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اقتصاد

رئيس شعبة الأدوية يكشف أسباب ظهور السوق السوداء

أزمة نقص الأدوية
أزمة نقص الأدوية والسوق السوداء، فيتو

قال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية: إن كتابة الدواء في أوروبا وأمريكا يكون بالاسم العلمي وليس التجاري مثلما يحدث في مصر، مشيرًا إلى أن الأطباء في القطاع الخاص يقومون بكتابة الدواء بالاسم التجاري، بعد التواصل مع بعض الشركات التجارية، وهذا يؤدي إلى نقص بعض الأدوية، رغم وجود نفس الدواء بنفس الفاعلية.

شعبة الدواء: أحد أسباب نقص الأدوية كتابة الدواء بالاسم التجاري

وأضاف، أن أزمة الدواء الأخيرة كانت بسبب نقص الأدوية ذات العلامات التجارية المعينة، مشيرًا إلى أن كتابة الدواء في الروشتة الطبية بالاسم التجاري، أحد أسباب نقص الأدوية خلال هذه الفترة.

 

إقبال المرضى على الأدوية البديلة

وأوضح أن الكثير من المرضى  يقبلون على شراء الأدوية البديلة، حال عدم توافر الأدوية الموجودة في الروشتة، بعد استشارة الطبيب، خاصة مع تفهم الكثير من الأطباء لوجود نقص في الأدوية.

 

ظاهرة السوق السوداء في الأدوية

قال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، إن ظهور السوق السوداء في الأدوية  ظاهرة جديدة حدثت خلال الفترة الأخيرة بالتزامن مع نقص الأدوية.

وأضاف "عوف"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هيثم بسام، ببرنامج "حقك مع المشاكس"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، أن هيئة الدواء أعدت 76 ألف زيارة تفتيشية على مصانع ومخازن الأدوية، وأي مخزون أو مصنع مخالف، تم إغلاقه.

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هيئة الدواء: حريصون على اعتماد الصحة العالمية في صناعة الأدوية

وشدد على ضرورة الإبلاغ عن أي صيدلية تبيع الأدوية في السوق السوداء، مشيرًا إلى أن بعض المواطنين لا يقومون بالإبلاغ بحجة حرمة قطع العيش، معقبًا: "مفيش حاجة اسمها سوق سوداء في صناعة الدواء،  لازم نبلغ عن أي مخالف".

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