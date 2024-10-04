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اقتصاد

5 بنوك تتصدر تداولات البورصة بنهاية الأسبوع

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

تصدرت 5 بنوك ترتيب المتعاملين الرئيسين / غير الرئيسين حسب قيم التداول بنهاية الأسبوع..وجاءت كالتالي: 
- البنك الأهلي المصري بقيمة تداول بلغت 37.7 مليار جنيه. 
- سيتي بنك بقيمة تداول بلغت 15.1 مليار جنيه. 
- البنك العربي المحدود بقيمة تداول بلغت 6.3 مليار جنيه. 
- بنك مصر بقيمة تداول بلغت 5.1 مليار جنيه. 
- بنك المشرق بقيمة تداول بلغت 3.6 مليار جنيه.

 

تعاملات نهاية الأسبوع 

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات،  الخميس 3 أكتوبر 2024، آخر جلسات الأسبوع، وسجل رأس المال السوقي نحو 2.221 تريليون جنيه، لتربح نحو 49 مليار جنيه. 

 

المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" 

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.24% عند مستوى 31720 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.56%  عند مستوى 39174 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.23%  عند مستوى 13751 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.51%  عند مستوى 7556 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.62%  عند مستوى 10784 نقطة، وصعد  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 3.09%  عند مستوى 3219 نقطة.

 

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