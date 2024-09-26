وزيرا الاتصالات والشباب يكرمان عددا من الأبطال الرياضيين بجامعة مصر للمعلوماتية

كرم الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ود. أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة طلاب جامعة مصر للمعلوماتية ممن جرى تتويجهم بميداليات ذهبية فى البطولات الرياضية العالمية.

تكريم الأبطال الرياضيين

جاء فى مقدمة المكرمين البطل الأولمبى أحمد الجندى الطالب بكلية تكنولوجيا الأعمال، تقديرا لإنجازه الرياضى فى أولمبياد باريس 2024 بحصوله على الميدالية الذهبية ونجاحه فى تحطيم الرقم القياسى الأولمبى بتسجيل 1555 نقطة.

وخلال الاحتفالية؛ كرم د. عمرو طلعت، ود. أشرف صبحى عددا من طلاب الجامعة من الأبطال الرياضيين وهم: الطالب محمد الجندى الحاصل على الميدالية الذهبية فى كأس العالم للخماسى الحديث للكبار – المجر 2024، والطالبة زينة عامر الحاصلة على ميداليتين ذهبيتين فى بطولة العالم للجامعات فى الخماسى الحديث – ليتوانيا 2024، والطالب يوسف ناجى حارس منتخب الشباب لكرة اليد والحاصل على الميدالية الذهبية فى كأس أمم أفريقيا لكرة اليد مع فريقه – تونس 2024 والذي استلمه والده نيابة عنه.

وشهدت الاحتفالية تكريم أسامة الجندى، ومنى شفيق، والدى البطلين أحمد ومحمد الجندى، تقديرًا لدورهما الكبير فى دعم ومساندة نجليهما، مما كان له الأثر البالغ فى مسيرتهما الرياضية، وإنجازاتهما المشرفة للرياضة المصرية.

كما تم تكريم اللواء حازم الدمهوجى نائب رئيس الاتحاد المصرى للخماسى الحديث، وأطقم التدريب المشرفة على اللاعبين.



وفى كلمته خلال الحفل؛ أكد د. عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن تحقيق النجاح لا يأتى من فراغ ولكنه يتطلب العمل فى إطار منظومة متكاملة يتم من خلالها اتباع نهج علمى يرتكز على المثابرة والتخطيط والجهد والتصميم والإرادة والعمل الجماعي؛ موضحا أن البطل الأولمبى أحمد الجندى يمثل نموذجا وضاءا يحتذى به، حيث أثبت أن النجاح لا يأتي صدفة ولكنه ثمرة تضافر عدة عناصر تشمل عمل شاق وعلم وتخطيط وتنظيم وإدارة للوقت وقدرة على ترتيب الأولويات وعمل مؤسسى وذكاء اجتماعى وقدرة على اختيار الفريق المساعد.



كما أشاد د. عمرو طلعت بالنجاحات التي حققها الأبطال الرياضيون من طلاب جامعة مصر للمعلوماتية الذين تم تكريمهم خلال الاحتفالية.



أضاف د. عمرو طلعت أن جامعة مصر للمعلوماتية توفر لأبنائها الطلاب المتفوقين رياضيا منظومة متكاملة تمكنهم من تحصيل دروسهم وعلومهم مع الاستمرار فى أدائهم البطولى؛ مشيرا إلى أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وجامعة مصر للمعلوماتية ستظل دوما تقدم الدعم والمساندة لطلاب الجامعة من المتفوقين رياضيا لمساعدتهم وتحفيزهم على تحقيق المزيد من الإنجازات الرياضية.

قال وزير الشباب والرياضة فى كلمته: "كل الشكر والتقدير لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت على جهوده المرتبطة بدعم الرياضة، وكذلك دوره فى تطوير التعليم المرتبط بالاتصالات، كما أود أن أشير إلى حرص الوزارة على تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بشأن الحديث مع مختلف الجامعات والمؤسسات التعليمية لمزيد من المنح الدراسية لأبنائنا الرياضيين، والذى كان منهم أحمد الجندى صاحب ذهبية باريس".

وأشار وزير الرياضة إلى دعم القيادة السياسية للمنظومة الرياضية على كافة الأصعدة، والعمل على دراسة الخطط الزمنية، والدراسات الفنية، والمتطلبات الخاصة بالرياضيين، وهو من شأنه أن يعمل على بناء جسور قوية بين الحكومة والرياضيين، وتوفير كافة الإمكانات لتطوير الرياضة فى مصر وتحقيق النجاحات الرياضية على المستوى الدولي.

دعم الدولة للرياضة

ولفت وزير الرياضة إلى حرص الدولة على مواصلة دعم الرياضة والرياضيين، لتعزيز أهمية دور الرياضيين المصريين فى اعتلاء منصات التتويج ورفع علم مصر عاليًا فى كافة المحافل العالمية.

أعرب البطل الأولمبى أحمد الجندى الطالب بكلية تكنولوجيا الأعمال بجامعة مصر للمعلوماتية عن سعادته بتكريم د. عمرو طلعت والدكتور أشرف صبحى له، موجها لهما الشكر على هذا التكريم.



جرت مراسم التكريم خلال الاحتفالية التى أقامتها جامعة مصر للمعلوماتية بمقرها فى مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة لتكريم طلابها من الأبطال الرياضيين؛ وذلك بحضور المهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسى، والمهندس بكر البيومى نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتخطيط البحثى التكنولوجى ود. ريم بهجت رئيس جامعة مصر للمعلوماتية، ود. أحمد خطاب مدير المعهد القومى للاتصالات، وعدد من قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأعضاء من مجلس أمناء الجامعة، واللواء حازم الدمهوجى نائب رئيس اتحاد الخماسى الحديث، ود. مصطفى بيومى نائب رئيس الاتحاد الرياضى المصرى للجامعات.