أخبار الفن اليوم: علاء مرسي يحتفل بزفاف ابنته.. الموت يفجع بوسي شلبي.. ونشوى مصطفي تجري عملية تركيب دعامات في القلب

شهدت الساحة الفنية‘ اليوم السبت‘ العديد من الأخبار الفنية والتى من أهمها..



ابنة علاء مرسي تقبل يد والدها في حفل زفافها (صور)

يحتفل الفنان علاء مرسي، بحفل زفاف ابنته، اليوم السبت، بين لفيف من نجوم الفن، وعدد من الأصدقاء والأقارب.

وحرصت مريم ابنة الفنان علاء مرسي علي تقبيل يد والدها قبل الخروج لعريسها، وسط تصفيق صديقاتها.

وكانت الفنانة رانيا فريد شوقي والفنان محمد رضوان أبرز الحضور في حفل الزفاف.

كشفت الفنانة نشوى مصطفى تفاصيل تعرضها لأزمة صحية مفاجئة، حيث أصيبت بذبحة صدرية وقصور حاد بالشريان التاجي.



وقالت نشوى في تصريح خاص لـ فيتو، إنها شعرت مساء يوم الخميس الماضي ببعض الآلام بمنطقة الصدر، لكنها لم تهتم نظرًا لأن تلك الآلام تتكرر معها أكثر من مرة خلال الأشهر السابقة، لذلك ظنت أن الأمر مجرد إصابة بألم في القفص الصدري نظرًا لتغيرات المناخ، لكن الألم اشتد عليها بعد عدة ساعات لتطلب من زوجها الذهاب إلى المستشفى فجر أمس الجمعة.

توفي اليوم السبت المهندس عز الدين شلبي شقيق الإعلامية بوسي شلبي.



وقدم الفنان خالد الصاوي نعى لها قائلًا: “بخالص التعازي إلى الأخت والصديقة الغالية الإعلامية بوسي شلبي في وفاة المغفور له بإذن الله شقيقها المهندس عز الدين شلبي”.

تراجع محمود شيبة، نجل المطرب الشعبي أحمد شيبة، عن مقاضاة البلوجر ياسر أحمد، بعدما نشر الأخير صورة لشيبة أثناء نومه بالطائرة



بدأت الأزمة عندما أعلن محمود شيبة مقاضاته لأحمد ياسر، بسبب الصورة التي نشرها عبر حسابه بإنستجرام، والتي ظهر فيها أحمد شيبة وهو نائم بالطائرة، أثناء سفره إلى دولة قطر لإحياء حفل غنائي هناك

وأكد شيبة أن ما فعله أحمد ياسر هو اختراق للخصوصية، وأمر غير لائق، لذلك فقد كلف المحامي الخاص بوالده بتحريك دعوى قضائية ضد البلوجر الشهير

كشف المخرج محمد سلامة عبر حسابه الخاص علي موقع التواصل الاجتماعي عن تعرضه لحادث بسيارته علي طريق الواحات.



وكتب محمد سلامة عبر حسابه علي الفيس بوك: الحمد لله حتي يبلغ الحمد منتهاه.. الكاوتش انفجر وأنا علي طريق الواحات.

قال الموسيقار هاني شنودة إنه لا ينتظر أبدًا رد المعروف له من قبل الفنانين الكبار الذين اكتشفهم مثل عمرو دياب ومحمد منير، موضحًا أنه ينظر إليهم على أنه والدهم؛ والأب لا ينتظر أي شيء من أولاده، بل على العكس فعندما يراهم يحققون نجاحات كبيرة يكون سعيدًا جدًا بهم.



حقيقة وفاة الإعلامي جورج قرداحي في الغارات الإسرائيلية على لبنان

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي شائعات وفاة الإعلامي اللبناني جورج قرداحي، في ظل الأحداث التي يشهدها لبنان جراء الغارات الإسرائيلية، مما أثار قلق محبيه ومتابعيه.



ونفت لافينيا قرداحي، ابنة شقيق الإعلامي في تصريحات تلفزيونية لبنانية، بشكل قاطع الشائعات، مؤكدة أن "قرداحي في صحة جيدة ويقوم برحلة إلى إسبانيا".

أثارت الفنانة إلهام شاهين الجدل خلال الساعات الماضية بسبب تصريحاتها عن القضية الفلسطينية وما يحدث فيها، وطالبت بحل الدولتين.



وقالت إلهام شاهين في تصريحات خاصة لفيتو: التصريحات التي عبرت بها عن وجعي لما يحدث في فلسطين الناس فهمتها غلط، وتم تحويرها للهجوم علي ليس أكتر.