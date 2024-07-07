العربية ادمرت، أول تعليق من نشوى مصطفى بعد تعرضها لحادث سيارة

كشفت الفنانة نشوي مصطفي آخر تطورات حالتها الصحية، وذلك بعد تعرضها لحادث سير.

تطورات الحالة الصحية لنشوي مصطفي

وقالت نشوي مصطفي:أنتم نعمة كبيرة ورزق كبير فى حياتى، ألف شكر ألف شكر لله اللي رزقنى بمحبتكم نفسى أرد عليكم واشكركم واحد واحد والله بشكل شخصى

و أضافت:" انا بفضل الله بخير شوية رضوض وتمزق أربطة وكدمات الحمد لله والشكر لله صحيح العربية اتدمرت وللأسف مش مأمنة بس ربنا فدانى بيها الحمد لله ألف حمد وشكر لله

وتابعت:" ربنا يحافظ عليكم وعلى كل حبايبكم وباعتذر انى قافلة التليفون لسه مخضوضة ثوانى صحيح بس منتهى الرعب - اللهم اجعلنا ممن قلت فيهم ( فأطعمهم من جوع وآمنهم من خوف).

وكانت الفنانة نشوى مصطفى أعلنت عن نجاتها من حادث سير مروع.

وكشفت نشوى عن صور من الأشعة عقب الحادث، وأرفقتها بتعليق: “قدر الله وماشاء فعل.. ربنا نجانى برحمته ولطفه من حادثة موت.. كل اللي يشوف العربية يستغرب إنى بلطف الله عايشة.. الدنيا متسواش.. أستغفر الله العظيم لى ولوالدي ولأصحاب الحقوق عليّ.. والحمد لله رب العالمين.. اللي ليه حق عندى لا أعلمه يسامحنى لوجه الله تعالى”.