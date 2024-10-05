المخرج محمد سلامة ينجو من حادث بسيارته

كشف المخرج محمد سلامة عبر حسابه الخاص علي موقع التواصل الاجتماعي عن تعرضه لحادث بسيارته علي طريق الواحات.

حادث المخرج محمد سلامة

وكتب محمد سلامة عبر حسابه علي الفيس بوك: الحمد لله حتي يبلغ الحمد منتهاه.. الكاوتش انفجر وأنا علي طريق الواحات.

وتعاقد النجم أحمد السقا على بطولة فيلم جديد بعنوان "خبطة العمر" من تأليف هاني سرحان وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجي، ومن المقرر بدء تصويره الشهر المقبل بعد الاستقرار على اختيار باقى فريق العمل والتعاقد معهم.