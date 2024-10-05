نشوى مصطفى تكشف تفاصيل تعرضها لذبحة صدرية

كشفت الفنانة نشوى مصطفى تفاصيل تعرضها لأزمة صحية مفاجئة، حيث أصيبت بذبحة صدرية وقصور حاد بالشريان التاجي.

تفاصيل أزمة نشوى مصطفى الصحية

وقالت نشوى في تصريح خاص لـ فيتو، إنها شعرت مساء يوم الخميس الماضي ببعض الآلام بمنطقة الصدر، لكنها لم تهتم نظرًا لأن تلك الآلام تتكرر معها أكثر من مرة خلال الأشهر السابقة، لذلك ظنت أن الأمر مجرد إصابة بألم في القفص الصدري نظرًا لتغيرات المناخ، لكن الألم اشتد عليها بعد عدة ساعات لتطلب من زوجها الذهاب إلى المستشفى فجر أمس الجمعة.

وأضافت نشوى مصطفى أنها أجرت بعض الفحوصات الطبية السريعة بإحدى مستشفيات منطقة التجمع الخامس، ليؤكد لها الأطباء ضرورة دخول العناية المركزة، لكنها قررت الإنتقال إلى مستشفى آخر بمنطقة المهندسين، نظرًا لوجود طبيب متخصص هناك في أمراض القلب، وكانت لها معرفة سابقة به.

نشوى مصطفى بالمستشفى

وتابعت نشوى أنها بالفعل ذهبت إلى المستشفى واتصلت بالطبيب الذي حضر على الفور، وأكد لها ضرورة عمل قسطرة بالقلب بشكل سريع، لينتج عنها تركيب ثلاثة دعامات بالقلب، بعدما اكتشف الطبيب انسداد شبه كامل بالشريان التاجي وبعض الشرايين المغذية للقلب.

وأوضحت نشوى أن الطبيب أكد لها أنها نجت بإعجوبة من تلك الأزمة، لذلك لابد أن تهتم بشكل كبر بحالتها الصحية، وطلب منها البقاء في المستشفى لحين استقرار حالتها الصحية ثم الخروج وقضاء فترة من النقاهة بالمنزل، والابتعاد عن التوتر وعدم بذل أي مجهود بدني خلال تلك الفترة.