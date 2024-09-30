جورج قرداحي يوضح حقيقة اعتناقه الإسلام

أصدر مكتب الإعلامي الكبير جورج قرداحي بيانا بشأن شائعات اعتناقه الإسلام.

وجاء فى مستهل البيان: ليست المرة الأولى وفى كل مرة كنت أنفي.. أنا مسيحي وأفتخر بديني.. وأحب الإسلام والنبي الكريم وآل بيته

ومؤخرًا.. رد الإعلامي اللبناني جورج قرداحي، على ما تردد وأثير عن إفلاسه بعد أزمته الأخيرة وإنهاء تعاقده مع شبكة "إم بي سي".



وقال "قرداحي": "إفلاسي دي كبيرة يعني أفلس إزاي وأنا معنديش شركات تجارية، دي شائعة بشعة وغير صحيحة".

وأضاف: "لما كنت وزيرًا وطالبوني بالاستقالة طلعت شائعة على وسائل التواصل الاجتماعي إني بعت كل أملاكي في لبنان، وهي شائعة مغرضة وسخيفة وما لهاش قيمة، والسوشيال ميديا طلعت أشياء كتيرة غير صحيحة".



ولفت: "لما تركت الـ MBC، ما قعدتش بلا شغل، لكن عملت برامج في محطة الحياة وأون تي في، والـ OSN، وعدة برامج في مصر، وما قعدتش بلا شغل ولا سنة واحدة".

واختتم: "لم أسلم من الشائعات لدرجة أنهم وصلوا لتزوير توقيعي عندما كنت وزيرًا للإعلام بلبنان، على مذكرة ونشروها على فيس بوك".