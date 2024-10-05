الموت يفجع الإعلامية بوسي شلبي

توفي اليوم السبت المهندس عز الدين شلبي شقيق الإعلامية بوسي شلبي.

وفاة شقيق الإعلامية بوسي شلبي

وقدم الفنان خالد الصاوي نعى لها قائلًا: “بخالص التعازي إلى الأخت والصديقة الغالية الإعلامية بوسي شلبي في وفاة المغفور له بإذن الله شقيقها المهندس عز الدين شلبي”.

وتابع: نسأل الله العلي القدير أن يغفر له ويرحمه وأن يلهم الأسرة الكريمة الصبر والسلوان.



ومؤخرًا.. وجهت الإعلامية بوسي شلبي عبر حسابها الشخصي على موقع الصور الشهير "انستجرام" مجموعة من الصور من زيارتها لقبر زوجها الراحل محمود عبد العزيز، والتي تحل اليوم ذكرى رحيله حيث رحل في مثل هذا اليوم من عام 2016.

بوسي شلبي



وعلقت بوسي شلبي على الصور، قائلة: "شاركونا الدعاء لزوجي الغالي فى الذكري 7 أحبك وأدعو لك".