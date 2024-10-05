تفاصيل صلح نجل أحمد شيبة مع بلوجر شهير أساء لوالده

تراجع محمود شيبة، نجل المطرب الشعبي أحمد شيبة، عن مقاضاة البلوجر ياسر أحمد، بعدما نشر الأخير صورة لشيبه أثناء نومه بالطائرة

تفاصيل الأزمة

بدأت الأزمة عندما أعلن محمود شيبة مقاضاته لأحمد ياسر، بسبب الصورة التي نشرها عبر حسابه بإنستجرام، والتي ظهر فيها أحمد شيبه وهو نائم بالطائرة، أثناء سفره إلى دولة قطر لإحياء حفل غنائي هناك

وأكد شيبه أن ما فعله أحمد ياسر هو اختراق للخصوصية، وأمر غير لائق، لذلك فقد كلف المحامي الخاص بوالده بتحريك دعوى قضائية ضد البلوجر الشهير

اعتذار أحمد ياسر

وبعد ساعات قليلة من تصريح محمود شيبه، ظهر أحمد ياسر عبر ستوري على حسابه على انستجرام، أعلن من خلاله عدم قصده ظهور أحمد شيبة في خلفية الصورة التي انتشرت بشكل واسع على السوشيال ميديا، وكتب: "الصورة غير مقصودة احنا دايما بنتصور بالشكل دا علي مدار السنين واحترامنا الكامل للفنان وإن كان في خطأ غير مقصود فأنا بعتذر للفنان أحمد شيبة كل الحب والاحترام منا".

وأعاد محمود شيبة مشاركة منشور البلوجر ياسر أحمد، عبر ستوري انستجرام، وكتب في التعليق عليها: "عفا الله عما سلف"، لتنتهي الأزمة عند هذا الأمر.

أحدث أعمال أحمد شيبة

كانت آخر أعمال أحمد شيبة أغنية "شايف نفسك وصلت لإيه" من كلمات محمد الشاعر وألحان خالد سلطان وتوزيع مصطفى أبو رية والتي طرحها عبر صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الإجتماعي.