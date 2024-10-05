السبت 05 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

تفاصيل صلح نجل أحمد شيبة مع بلوجر شهير أساء لوالده

أحمد شيبة
أحمد شيبة

تراجع محمود شيبة، نجل المطرب الشعبي أحمد شيبة، عن مقاضاة البلوجر ياسر أحمد، بعدما نشر الأخير صورة لشيبه أثناء نومه بالطائرة

تفاصيل الأزمة

بدأت الأزمة عندما أعلن محمود شيبة مقاضاته لأحمد ياسر، بسبب الصورة التي نشرها عبر حسابه بإنستجرام، والتي ظهر فيها أحمد شيبه وهو نائم بالطائرة، أثناء سفره إلى دولة قطر لإحياء حفل غنائي هناك

وأكد شيبه أن ما فعله أحمد ياسر هو اختراق للخصوصية، وأمر غير لائق، لذلك فقد كلف المحامي الخاص بوالده بتحريك دعوى قضائية ضد البلوجر الشهير

اعتذار أحمد ياسر

وبعد ساعات قليلة من تصريح محمود شيبه، ظهر أحمد ياسر عبر ستوري على حسابه على انستجرام، أعلن من خلاله عدم قصده ظهور أحمد شيبة في خلفية الصورة التي انتشرت بشكل واسع على السوشيال ميديا، وكتب: "الصورة غير مقصودة احنا دايما بنتصور بالشكل دا علي مدار السنين واحترامنا الكامل للفنان وإن كان في خطأ غير مقصود فأنا بعتذر للفنان أحمد شيبة كل الحب والاحترام منا".

وأعاد محمود شيبة مشاركة منشور البلوجر ياسر أحمد، عبر ستوري انستجرام، وكتب في التعليق عليها: "عفا الله عما سلف"، لتنتهي الأزمة عند هذا الأمر.

أحدث أعمال أحمد شيبة

كانت آخر أعمال أحمد شيبة أغنية "شايف نفسك وصلت لإيه" من كلمات محمد الشاعر وألحان خالد سلطان وتوزيع مصطفى أبو رية والتي طرحها عبر صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الإجتماعي.

 

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

احمد شيبة أغاني المطرب أحمد شيبة اغاني احمد شيبة

مواد متعلقة

بعد نسيت، أصالة تقدم أغنية جديدة من كلمات الراحل ناصر الجيل

حكايات من ملف المطرب الشعبي سعد الصغير في عيد ميلاده الـ 54

تفاصيل التحقيق في سقوط ابن المطرب الشعبي إسماعيل الليثي من الطابق العاشر

الأكثر قراءة

سعر جرام الذهب صباح اليوم السبت 5 أكتوبر 2024

السنوار ظهر أخيرا، كيف قرأ الأمريكان عقل زعيم حماس الجديد؟

تمرد قوات الاحتلال على حدود لبنان: القيادات غير مهتمة بحمايتنا

خطوات حساب استهلاك الكهرباء بالعدادات مسبقة الدفع

تصل إلى 10 آلاف جنيه.. أسعار تذاكر حفل أنغام بالمتحف المصري الكبير تثير الغضب

إنستاباي يوجه رسالة للعملاء بعد تعطل الخدمة

أسعار الفاكهة اليوم، المانجو كيت تسجل 35 جنيهًا في سوق العبور

محمد إمام يحافظ على "ثلاثي النجاح" فى مسلسله الرمضاني "الكينج"

منوعات

المزيد

تضاعف عدد جرائم معاداة السامية في ألمانيا بعد عملية طوفان الأقصى

الهند تخطط لإرسال بعثة فضائية إلى كوكب الزهرة

"زلازل سماوية" تحدث في جميع أنحاء العالم تحير العلماء

ابنتي تنتظر اتصاله يوميا، عارضة أزياء تطارد نيمار بقضية "إثبات أبوة"

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الفاكهة اليوم، المانجو كيت تسجل 35 جنيهًا في سوق العبور

تعرف على أسعار النحاس اليوم السبت بالسوق المحلية

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلية اليوم الجمعة 4-10-2024

أسعار الزيت مساء اليوم الجمعة 04- 10- 2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

أعراض وأسباب الملاريا وعلاجها وطرق الوقاية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل القرآن صالح لزمان معين؟ رد حاسم من رئيس جامعة الأزهر

تفسير رؤية نزول اللبن من الثدي في المنام وعلاقته بكثرة النسل والخير والرزق

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم السبت 5-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية