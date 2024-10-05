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ثقافة وفنون

إلهام شاهين: قلبي موجوع على فلسطين ولابد من وقف الحرب في غزة

إلهام شاهين
إلهام شاهين

أثارت الفنانة إلهام شاهين الجدل خلال الساعات الماضية بسبب تصريحاتها عن القضية الفلسطينية وما يحدث فيها، وطالبت بحل الدولتين.

وقالت إلهام شاهين في تصريحات خاصة لفيتو: التصريحات التي عبرت بها عن وجعي لما يحدث في فلسطين الناس فهمتها غلط، وتم تحويرها للهجوم علي ليس أكتر.

وأوضحت كل ما أقصده من هذه التصريحات هو قيام دولة فلسطين والاعتراف بها دولة أولًا، وبعد ذلك نفكر في خروج إسرائيل، فلم أقصد منها المهاجمة.

وأضافت: "قلبي موجوع لما يحدث هناك، وفى الدول العربية كلها من فلسطين وسوريا واليمن ولبنان"، ونحن الفنانين لا نفرح بما يحدث ولا نريد الاحتفال بأعمالنا في هذه الآونة.
 

وأكدت: “ أنه لابد من الضغط على نتنياهو لوقف الحرب على فلسطين وإعلانها دولة، ووقتها سنكون مستفيدين الحفاظ على الدماء ”.

تصريحات إلهام شاهين

وكانت  الفنانة إلهام شاهين، تحدثت عن القضية الفلسطينية خلال تكريمها بمهرجان أيام القاهرة للمونودراما، حيث رفض عدد كبير من رواد السوشيال ميديا تصريحاتها فيما يخص فكرة حل الدولتين للاعتراف بدولة فلسطين والاحتلال الإسرائيلي.

وتابعت "شاهين": "قلوبنا مع فلسطين ومش بس فلسطين لكن أيضا لبنان وسوريا والعراق والسودان.. المنطقة العربية على صفيح ساخن وقلوبنا موجوعة ونفسي نوصل صوتنا للعالم أن الشعوب العربية تنادي بالسلام احنا مش شعوب حرب". 

وأضافت: "الحل هو الدولتين دولة فلسطين واسرائيل.. وياريت العقلاء في العالم كله يضغطوا على نتنياهو اللي في كل كلامه غرور واستعلاء وتعالى بما يمتلك من أسلحة وتكنولوجيا حديثة لازم يفهم انه هو الوطن العربي لن يهدأ إلا بقيام الدولة الفلسطينية". 

 

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