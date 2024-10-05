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ثقافة وفنون

هاني شنودة: لا أنتظر رد المعروف من عمرو دياب ومحمد ومنير

هاني شنودة
هاني شنودة

قال الموسيقار هاني شنودة إنه لا ينتظر أبدًا رد المعروف له من قبل الفنانين الكبار الذين اكتشفهم مثل عمرو دياب ومحمد منير، موضحًا أنه ينظر إليهم على أنه والدهم؛ والأب لا ينتظر أي شيء من أولاده، بل على العكس فعندما يراهم يحققون نجاحات كبيرة يكون سعيدًا جدًا بهم.

 

 

هاني شنودة وعمرو دياب 

أضاف هاني شنودة خلال لقائه في برنامج راقي الذي يقدمه الإعلامي محمود القصاص، عبر فضائية تن: "بالنسبة لي عمرو دياب أو محمد منير أو عمر فتحي رحمة الله عليه، علاقتي بهم علاقة أبوية، ولا أحب أن يتواصلوا معي، لأن عندما يتواصلون معي فأشعر بأن هناك مشكلة، وطول مهما مبيكلمونيش أنا مطمن عليهم ودي طريقة تعاملي مع أولادي الحقيقيين نادر ودينا".

وأشار إلى أنهم من الطبيعي أن يكونوا منشغلين في حياتهم وخطواتهم التي يحققونها على مستوى حياتهم الشخصية أو الشخصية، وليس معنى أنهم أولادي فهم ملكي، كل ما بيني وبينهم هو الحب، والحب يلغي كل الالتزامات التي يفكر فيها أي أحد، ويكفي بالنسبة لي أن أرى صورة لأبني أو بنتي ابتسم وأكون سعيدًا به وبما حققه، كما أكون استمعت إلى لحن جميل.

وتابع: "أنا لو مكنتش في قلب ولادي وقلب عمرو ومحمد منير ومنى عزيز وإيمان يونس وراندا يبقى أنا مجتش، في بيني وبينهم وصلة حب لا تقطع أبدًا".

 

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