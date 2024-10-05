ابنة علاء مرسي تقبل يد والدها في حفل زفافها ( صور)

يحتفل الفنان علاء مرسي، بحفل زفاف ابنته، اليوم السبت، بين لفيف من نجوم الفن، وعدد من الأصدقاء والأقارب.

وحرصت مريم ابنة الفنان علاء مرسي علي تقبيل يد والدها قبل الخروج لعريسها، وسط تصفيق صديقاتها.

وكانت الفنانة رانيا فريد شوقي والفنان محمد رضوان أبرز الحضور في حفل الزفاف.

واحتفل الفنان علاء مرسي، مساء أمس، بحنة ابنته مريم بحضور العائلة والأصدقاء، والتي سبق واحتفل بعقد قرانها خلال شهر مايو الماضي، بحضور نجوم الفن وأبرزهم محمد هنيدي، ومحمد إمام.

وسيطرت أجواء الفرحة والبهجة على حنة ابنة علاء مرسي، الذي حرص على الرقص رفقة ابنته وعريسها، واعتمدت ابنة علاء مرسي عددا من الإطلالات منها النوبي والإسكندراني، وإطلالة فيفي عبده في حزمني يا.