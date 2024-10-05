السبت 05 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

ابنة علاء مرسي تقبل يد والدها في حفل زفافها ( صور)

ابنة علاء مرسي تقبل
ابنة علاء مرسي تقبل يد والدها في حفل زفافها

يحتفل الفنان علاء مرسي، بحفل زفاف ابنته، اليوم السبت، بين لفيف من نجوم الفن، وعدد من الأصدقاء والأقارب. 

وحرصت مريم ابنة الفنان علاء مرسي علي تقبيل يد والدها قبل الخروج لعريسها، وسط تصفيق صديقاتها.

وكانت الفنانة رانيا فريد شوقي والفنان محمد رضوان أبرز الحضور في حفل الزفاف.

 

 

واحتفل الفنان علاء مرسي، مساء أمس، بحنة ابنته مريم بحضور العائلة والأصدقاء، والتي سبق واحتفل بعقد قرانها خلال شهر مايو الماضي، بحضور نجوم الفن وأبرزهم محمد هنيدي، ومحمد إمام.

وسيطرت أجواء الفرحة والبهجة على حنة ابنة علاء مرسي، الذي حرص على الرقص رفقة ابنته وعريسها، واعتمدت ابنة علاء مرسي عددا من الإطلالات منها النوبي والإسكندراني، وإطلالة فيفي عبده في حزمني يا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

 

علاء نمرسي حفل زفاف ابنته علاء مرسي زفاف نجلة علاء مرسي الفنان علاء مرسي اخبار الفن

مواد متعلقة

علاء مرسي يحتفل بزفاف ابنته.. الليلة

الأكثر قراءة

مفاجأة، محمد عبد المنعم يستعد للرحيل عن نيس الفرنسي

ابنة علاء مرسي تقبل يد والدها في حفل زفافها ( صور)

مصرع وإصابة 12 شخصا فى حادث سير بطريق "مصر- إسكندرية" الصحراوى

موعد انعقاد لجنة تسعير المواد البترولية والسيناريوهات المتوقعة

بعد رسالته المؤثرة لوالده بانتصارات أكتوبر، علاء مبارك: القادم أفضل وإن شاء الله نعوض تخلفنا

درجات الحرارة غدا الأحد 6-10-2024 فى مصر

السيسي يصدق على ترقية اللواء أركان حرب ياسر محمد كمال الدين إلى رتبة الفريق

ضبط تشكيل عصابي لبيع البنزين بالسوق السوداء في الأقصر

منوعات

المزيد

الإعصار هيلين يدمر الجسور في ولاية كارولينا الشمالية بأمريكا

خس السلطة يضع رئيسة الحكومة البريطانية السابقة في موضع سخرية

نجل قديروف يحطم رقما قياسيا روسيا بعمر الـ16 عاما

العثور على كنز من مجوهرات فضية وعملات معدنية عربية بكمية كبيرة في روسيا

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر اليوم في الأسواق السبت 5/ 10/ 2024

أسعار النحاس اليوم السبت بالسوق المحلية

استقرار أسعار السكر اليوم السبت 5 أكتوبر 2024 في الأسواق

أسعار الأرز اليوم السبت 5 أكتوبر 2024 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

تصنيف الأندية المشاركة في بطولة دوري أبطال أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

معنى الرادفة، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 7 من سورة النازعات

في يومه العالمي، تعرف على مكانة المعلم وقيمة العلم وفضله في الإسلام

تعرف على أقسام صلاة النوافل وأهميتها وأفضل مراتب السنن الرواتب

المزيد
الجريدة الرسمية