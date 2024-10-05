السبت 05 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

فصائل عراقية: استهدفنا 3 مواقع حيوية شمال إسرائيل فجر اليوم

المقاومة العراقية،
المقاومة العراقية، فيتو

قالت المقاومة الإسلامية في ‎العراق: استهدفنا فجر اليوم 3 مواقع حيوية شمال الأراضي المحتلة بواسطة الطيران المسير.

استهداف مواقع حيوية شمال الأراضي المحتلة 

وأعلنت المقاومة الإسلامية في ‎العراق، أمس الجمعة، مهاجمة 3 أهداف في 3 عمليات منفصلة بالجولان وطبريا في الأراضي المحتلة بالمسيرات.

واعترف  جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان، أمس الجمعة، بمقتل عسكريين وإصابة اثنين آخرين من لواء جولاني بجروح خطيرة في معارك جنوب لبنان.

اشتباكات عنيفة بين جيش الاحتلال وحزب الله اللبناني

ويخوض جيش الاحتلال الإسرائيلي اشتباكات عنيفة مع حزب الله ، في ظل محاولة قوات الاحتلال اختراق الحدود اللبنانية والتقدم نحو الجنوب لدفع مقاتلي الحزب إلى ما وراء نهر الليطاني.

إسرائيل تسعى للسيطرة على جنوب لبنان 

وتسعى إسرائيل إلى السيطرة على جنوب لبنان، وذلك ضمن خطة كشف عنها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للتوسع في المنطقة وإعادة ترسيم خريطة الشرق الأوسط.

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المقاومة الإسلامية في العراق العراق الطيران المسير الأراضي المحتلة طبريا الجولان جيش الاحتلال حزب الله

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