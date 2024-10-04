جيش الاحتلال يزعم قتل قائد حماس في طولكرم ياسر عبد الرزاق عوفي

زعمت قوات الاحتلال أنها استطاعت قتل قائد حماس في طولكرم ياسر عبد الرزاق عوفي.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن 18 فلسطينيًا في الأقل قتلوا في ضربة إسرائيلية على مخيم طولكرم للاجئين في الضفة الغربية، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قتل قياديًا بحركة "حماس".

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: إن سلاح الجو قتل "قائد الشبكة الإرهابية التابعة لـ’حماس‘ في طولكرم" في ضربة. وذكر أنه حدد هويته على أنه زاهي ياسر عبد الرزاق عوفي.

وندد نبيل أبو ردينة المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية بالواقعة.

وجاء في بيان للرئاسة "أدان الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة المجازر الإسرائيلية المتصاعدة في حق شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية، التي كان آخرها المجزرة" في مخيم طولكرم شمال الضفة الغربية، مما أسفر عن وقوع عشرات القتلى والجرحى.