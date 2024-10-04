الجمعة 04 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

إطلاق نحو 100 صاروخ من لبنان باتجاه إسرائيل منذ صباح اليوم

حزب الله، فيتو
حزب الله، فيتو

أفادت إذاعة جيش الاحتلال، برصد إطلاق نحو 100 صاروخ من لبنان باتجاه إسرائيل منذ صباح اليوم.

وأمس، أعلن  حزب الله اللبناني، في بيان صادر عنه أن عدد قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي بلغ ١٧ ضابطا وجنديا.

مقتل ضابط في جيش الاحتلال الإسرائيلي 

واعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان صادر عنه، أمس، بمقتل ضابط برتبة نقيب في الكتيبة 202 بلواء المظليين خلال معارك جنوب لبنان.

خسائر جيش الاحتلال في معارك جنوب لبنان 

وكان الجيش أعلن الأربعاء مقتل 8 عسكريين في معارك جنوب لبنان بينهم 3 ضباط، وإصابة آخرين بجروح خطيرة.

ودارت اشتباكات عنيفة في بلدة العديسة جنوب لبنان بين عناصر حزب الله اللبنانية وقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي جراء محاولة تسلل جنود الاحتلال للداخل  اللبناني.

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