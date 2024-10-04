الجمعة 04 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

صفارات الإنذار تدوي شمال إسرائيل وجيش الاحتلال يرصد 20 صاروخا من لبنان

الحرب على لبنان،
الحرب على لبنان، فيتو

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة، أنه رصد أكثر من 20 صاروخا أطلقت باتجاه حيفا والجليل الأعلى، فيما دوت صافرات الإنذار في عدد من مناطق شمال إسرائيل بينها حيفا وعكا ونهاريا.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه "بعد انطلاق صفارات الإنذار بين الساعة 7:01 و7:04 في منطقة خليج حيفا والجليل الغربي، تم رصد نحو 20 قذيفة انطلقت من لبنان. تم اعتراض معظم القذائف من قبل سلاح الجو الإسرائيلي، وسقطت البقية في مناطق مفتوحة".

وأضاف: "بعد انطلاق صفارات الإنذار في الساعة 7:23 في منطقة الجليل الأعلى، تم رصد عدة قذائف انطلقت من لبنان. تم اعتراض بعض القذائف بنجاح، وسقطت البقية في مناطق مفتوحة".

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية أفادت بدوي صفارات الإنذار في بلدات عدة بالجليل الأعلى شمال إسرائيل، وذلك عقب إطلاق رشقة صاروخية من جنوب لبنان باتجاه أهداف إسرائيلية في الجليل الغربي، مشيرة إلى سماع أصوات انفجارات.

في غضون ذلك، شنت القوات الإسرائيلية غارات وقصفا مدفعيا على بلدتي الناقورة ومجدل زون بمنطقة صور جنوب لبنان.

يأتي ذلك، عقب ليلة عنيفة من الغارات الإسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية.

وقال مراسل "سكاي نيوز عربية" إن موقع الانفجارات "قريب جدًّا من مطار بيروت الدولي"، مشيرًا إلى أن أصداءها ترددت في أنحاء العاصمة اللبنانية.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مصدر مقرب من حزب الله اللبناني، قوله إن 11 غارة إسرائيلية متتالية استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت.

وأشارت القناة 14 وصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيليتان إلى أن الهجوم الذي استهدف الضاحية الجنوبية لبيروت فجر اليوم الجمعة، كان غرضه اغتيال هاشم صفي الدين الخليفة المحتمل لحسن نصر الله.

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