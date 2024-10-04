صواريخ حزب الله تشعل حرائق ضخمة في الجليل الأعلى
ذكرت وسائل إعلام عبرية، اليوم الجمعة، أن حرائق ضخمة اندلعت في منطقة شلومي التابعة للجليل الأعلى المحتلة، بعد قصفها بصواريخ قادمة من لبنان.
اندلاع حرائق في شمال إسرائيل
ومن جانبها، أفادت الإذاعة الإسرائيلية، أن النيران اندلعت في المنطقة وجراج السيارات الخاص بها، مؤكدة أن أربع فرق إطفاء تعمل في المناطق، ولم تتم السيطرة على الحريق بعد.
وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أعلنت جماعة حزب الله اللبنانية استهداف تجمعات لجنود إسرائيليين في كريات شمونة برشقة صاروخية.
وأمس، أعلن حزب الله اللبناني، في بيان صادر عنه أن عدد قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي بلغ ١٧ ضابطا وجنديا.
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