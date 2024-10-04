الجمعة 04 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

جالانت يتوعد حزب الله بمزيد من المفاجآت

جالانت، فيتو
جالانت، فيتو

قال وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، يوآف جالانت، اليوم الجمعة، إن لدى إسرائيل المزيد من المفاجآت لحزب الله، وأن الحزب لم يعد منظمة، مشيرا إلى أن الضربات ضد الحزب كانت متتالية وشديدة.

تعرض منظومة الصواريخ والقذائف الخاصة بالحزب لضربة شديدة

وأضاف أن بعض المفاجآت تم تنفيذها بالفعل، وأن بعضها سيستمر، مشددا على أن منظومة الصواريخ والقذائف الخاصة بالحزب تعرضت لضربة شديدة، وأنه تم تدمير جزء كبير منها، حيث تم تدمير وحدات التحكم وأنظمة الاتصالات ومركز القيادة بالكامل في قوة الرضوان.

وقال: "في الواقع تم تدمير المستوى الثاني والثالث بالكامل تحت قيادة حسن نصر الله".

جالانت يجري تقييما للوضع في جنوب لبنان

وكانت هيئة البث الإسرائيلية قد قالت إن جالانت أجرى تقييما للوضع فيما يتعلق بتقدم القوات في جنوب لبنان.

وأشار إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ينفذ حاليا عمليات في عدد من القرى، وقال هذه العمليات ستستمر حيثما كان ذلك ضروريا من أجل تدمير كل البنية التحتية التي يخطط حزب الله لتنفيذ الهجمات منها"

 

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