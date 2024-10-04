إعلام إسرائيلي: 30 عملية إطلاق صواريخ من لبنان باتجاه الجليل

أفادت القناة 12 الإسرائيلية، بأن نحو 30 عملية إطلاق صواريخ انطلقت من لبنان باتجاه منطقة الجليل منذ الصباح.

فيما قالت وزارة الخارجية الإيرانية إن وزير الخارجية عباس عراقجي التقى في بيروت رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي.

وقال مكتب رئيس الوزراء اللبناني إن عراقجي أكد حرص بلاده على دعم لبنان في وجه العدوان الإسرائيلي.

وذكرت وسائل إعلام رسمية لبنانية أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي وصل إلى بيروت اليوم الجمعة.

وأظهر بث مباشر لتلفزيون رويترز طائرة تحمل العلم الإيراني تهبط في مطار بيروت بعد ساعات فقط من ضربات جوية استهدفت محيط المطار ليلا.